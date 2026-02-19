5 lần mất chức vô địch Ngoại hạng Anh cay đắng nhất của Arsenal

Mùa giải 2007/28

Arsenal chỉ thua 1 trận trong 26 trận đầu tiên của mùa giải 2007/08, dẫn đầu BXH với 5 điểm cách biệt khi giải còn 12 vòng đấu, bám đuổi phía sau là MU và Chelsea.

Nhưng 4 hòa liên tiếp đã làm Arsenal chệch hướng. Chuỗi trận bắt đầu từ chuyến làm khách trước Birmingham, họ dẫn trước 2-1, chơi hơn người nhưng lại để đối phương gỡ hòa vào phút 90+5.

Những trận hòa đó đã làm suy yếu vị thế của Arsenal trong cuộc đua giành cúp vô địch. Pháo thủ có 2 cơ hội để thu hẹp khoảng cách với Chelsea và MU trong những vòng cuối mùa giải. Họ ghi bàn trước trong cả 2 trận nhưng cuối cùng để thua 1-2 trước cả 2 đối thủ.

Arsenal nhiều lần hụt hơi ở các cuộc đua vô địch

Mùa giải 2002/03

Arsene Wenger tưởng chừng sẽ có lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2002/03, khi Arsenal tạo ra khoảng cách điểm số 8 điểm với đội nhì bảng vào tháng Ba. Nhưng MU đã thi đấu thăng hoa và đến khi 2 đội gặp nhau vào tháng Tư, đội bóng của Sir Alex Ferguson có nhiều hơn 3 điểm (chơi nhiều hơn 1 trận).

Trận hòa tại Highbury khiến cục diện giữ nguyên và 2 đội đều có cơ hội vươn lên. Nhưng Arsenal đã sớm vấp ngã khi gặp Bolton. Họ dẫn 2-0 rồi để đối phương gỡ hòa 2-2 trong khoảng 20 phút cuối trận. Sau đó, Arsenal thất bại trước Leeds ngay trên sân nhà và chấm dứt hi vọng bám đuổi.

Mùa giải 2022/23

Cú ngã đau đớn bậc nhất trong lịch sử của Arsenal. Họ dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh tới 248 ngày trong mùa giải nhưng cuối cùng phải nhìn Man City vô địch.

Sự sụp đổ của Pháo thủ diễn ra trong chuỗi 4 trận đấu “thảm họa”: hòa 2-2 sau khi dẫn 2-0 trước Liverpool; hòa 2-2 sau khi dẫn 2-0 trước West Ham, kèm theo một quả phạt đền bị bỏ lỡ; hòa 3-3 trên sân nhà trước Southampton; và cuối cùng là trận thua 1-4 trước chính Man City.

HLV Arteta vẫn chưa thể đưa Arsenal đến chức vô địch Ngoại hạng Anh

Mùa giải 2015/16

9 năm trước, Arsenal từng có lúc tưởng như sẽ “một mình một ngựa” tiến đến chức vô địch Ngoại hạng Anh. Mùa giải 2015/16, một loạt các đối thủ mạnh như Chelsea, Man City, MU, Liverpool đều chìm trong khủng hoảng. Đối thủ lớn nhất của Arsenal là… Leicester City.

Và cuối cùng, Leicester làm nên điều kỳ diệu với chức vô địch. Trong khi Pháo thủ sớm hụt hơi và kết thúc mùa giải với 10 điểm kém hơn Bầy cáo.

Mùa giải 2023/24

Arsenal mùa giải 2023/24 là một trong ba đội bóng đạt điểm số cao nhất lịch sử mà không thể lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. 89 điểm là con số cực kỳ ấn tượng, nhưng rất tiếc cho Pháo thủ, Man City lại kiếm được tận 91 điểm.

Suốt cả giải đoạn lượt về mùa giải, Arsenal chỉ thua 1, hòa 1 và thắng 17 trận. Tuy nhiên, Man City còn khủng khiếp hơn. The Citizens bất bại 23 trận (thắng 19, hòa 4) để cán đích với 2 điểm nhiều hơn.