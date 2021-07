5 kỷ lục của Messi ở cấp ĐTQG mà Ronaldo khó chạm tới

5. Messi kiến tạo ít nhất 1 lần ở 4 kỳ World Cup khác nhau

Lionel Messi đang giữ kỷ lục đáng kinh ngạc khi là cầu thủ duy nhất kiến tạo ít nhất một bàn thắng trong 4 kỳ World Cup khác nhau. Ở kỳ World Cup 2006, anh ghi một bàn và cung cấp một pha kiến tạo. Bốn năm sau, tại World Cup 2010, "El Pulga" có một pha kiến tạo nhưng không thể ghi bàn.

Ở World Cup 2014, giải đấu mà Argentina lọt vào trận chung kết, Messi đã có 4 bàn thắng và một pha kiến tạo. Bốn năm sau, Messi ghi một bàn và có 2 pha kiến tạo ở World Cup 2018. Cristiano Ronaldo từng kiến tạo một bàn tại các giải đấu World Cup 2010 và 2014.

Vì vậy, đây là kỷ lục của Lionel Messi mà Ronaldo không thể phá vỡ.

4. Giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" 4 lần trong một giải đấu cấp châu lục



Lionel Messi từng gánh đội tuyển Argentina trên lưng nhiều lần trong quá khứ. "Bọ chét" đã và đang tiếp tục cống hiến hết mình trên đấu trường quốc tế bất chấp tất cả những lời chỉ trích dành cho anh.

Tại Copa America 2021 vừa kết thúc, Messi giành được 4 giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cách đây 6 năm, ở Copa America 2015, anh cũng giành 4 giải thưởng "Man of the match".

Trong bối cảnh Copa America 2021 có thể là lần cuối cùng chúng ta chứng kiến Messi ở đấu trường châu lục, áp lực thành công là rất lớn. Siêu sao 34 tuổi đã làm điều đó một cách đáng khen ngợi.

Để so sánh, Ronaldo mới giành 2 danh hiệu "Man of the match" tại Euro 2012 và 2016.

3. Cầu thủ duy nhất ghi bàn tại World Cup ở tuổi 18, lứa tuổi 20 và lứa tuổi 30



World Cup 2006 đến khi Messi mới bắt đầu tạo dựng tên tuổi và cầu thủ sinh năm 1987 chủ yếu ngồi ghế dự bị trong suốt giải đấu.

Dù vậy, Messi cũng kịp ghi bàn thắng cuối cùng trong trận thắng 6-0 của Argentina trước Serbia&Montenegro ở vòng bảng.

Thời điểm đó anh chỉ còn 8 ngày nữa là kỷ niệm sinh nhật thứ 19 của mình. Messi được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup 2014 sau khi anh ghi 4 bàn qua 7 trận đấu. Bùa hộ mệnh của Barcelona khi đó mới 27 tuổi.

Anh bước sang tuổi 31 vào mùa hè năm 2018 và ghi 4 bàn cho Argentina tại giải đấu trên đất Nga. Thành tích này giúp Lionel Messi trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn tại World Cup ở tuổi 18, tuổi 20s và 30s.

2. Messi giành nhiều danh hiệu "Man of the tournament" nhất tại các giải đấu lớn



Đây là một thống kê khác chứng minh Lionel Messi xuất sắc ở giải đấu quốc tế cấp ĐTQG so với những lời mà kẻ gièm pha thường hay nói. Messi giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tại 3 giải đấu quốc tế lớn là FIFA World Cup 2014, Copa America 2015 và Copa America 2021.

Messi được cho là đã từ chối giải thưởng MVP năm 2015 sau khi đội bóng của anh để thua Chile trong trận chung kết. Nhưng không thể phủ nhận sự xuất sắc vượt trên tất cả của Messi ở World Cup 2014 và Copa America 2021 vừa kết thúc.

1. Nhiều lần giành giải thưởng "Man of the match" nhất trong một kỳ World Cup



Việc Lionel Messi chưa từng vô địch World Cup thường được đưa ra để phản bác luận điểm cho rằng El Pulga là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Messi đến rất gần chiếc cúp vàng vào năm 2014 và anh đã trình diễn hay nhất có thể. Siêu sao sinh năm 1987 giành tới 4 giải thưởng "Cầu thủ hay nhất trận" tại World Cup diễn ra ở Brazil.

Messi được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong các trận đấu vòng bảng với Bosnia&Herzegovina, Iran và Nigeria. Anh cũng được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở vòng 16 đội gặp Thụy Sĩ.

Để đối chiếu, Cristiano Ronaldo từng giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận trong các kỳ World Cup 2010, 2014 và 2018, mỗi kỳ 1 lần.