4 tháng liền ngồi dự bị, ngôi sao U23 Việt Nam gia nhập đội bóng nhóm cuối bảng V.League

Góp công lớn trong loạt thành tích vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026, nhưng trung vệ Phạm Lý Đức lại đang gặp khó khăn tại cấp CLB. Tính từ đầu mùa giải 2025/26, hậu vệ 23 tuổi mới ra sân vỏn vẹn 5 trận cho CLB CAHN.

Thậm chí ở đấu trường V.League, Lý Đức đã có 4 tháng liền làm bạn với băng ghế dự bị. Lần gần nhất anh được thi đấu đã từ trận gặp SLNA ngày 18/10/2025.

Phạm Lý Đức trong màu áo U23 Việt Nam

Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2025/26, Lý Đức đã tạm thời chia tay CLB CAHN để gia nhập CLB PVF-CAND dưới dạng cho mượn. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp cựu hậu vệ HAGL được thi đấu nhiều hơn, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm và gia tăng cơ hội “lọt mắt xanh” của HLV Kim Sang-sik cho các kế hoạch cấp ĐTQG.

Nguồn tin nội bộ cho biết Phạm Lý Đức sẽ được đăng ký và có thể ra sân ngay trong trận gặp CLB Đà Nẵng ngày 28/2 tới. Hậu vệ 23 tuổi là sự bổ sung chất lượng cho CLB PVF-CAND trong phần còn lại mùa giải.

PVF-CAND hiện đang xếp áp chót trên BXH V.League với 11 điểm sau 13 trận đấu. Họ cũng là đội bóng sở hữu hàng thủ tệ nhất giải với 25 bàn thua. Theo điều lệ V.League, đội xếp cuối bảng xuống hạng trực tiếp, trong khi đội áp chót phải thi đấu trận play-off với đội á quân giải Hạng Nhất. PVF-CAND sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn thoát khỏi vùng nguy hiểm.