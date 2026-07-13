4 sao mai bước ra ánh sáng tại World Cup 2026

World Cup 2026 có thể thiếu vắng những màn trình diễn gây kinh ngạc tuyệt đối từ các tân binh như cách mà James Rodriguez hay Enzo Fernandez tỏa sáng ở các giải đấu trước đây. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của ESPN, ngày hội bóng đá thế giới năm nay vẫn trở thành bệ phóng cho một số tài năng trẻ bước ra ánh sáng.

Yan Diomandé, "cơn lốc đường biên” của Bờ Biển Ngà

Nói một cách sòng phẳng, việc xếp Yan Diomandé vào nhóm “phát hiện mới” có phần khiên cưỡng. Ở tuổi 18, anh đã bùng nổ tại Bundesliga mùa giải 2025 - 2026 với 20 bàn thắng và kiến tạo, góp công lớn đưa RB Leipzig cán đích ở vị trí thứ ba.

Đến với World Cup khi vừa bước sang tuổi 19, Diomandé mang theo sự tò mò lớn từ giới chuyên môn. Và với những ai lần đầu chứng kiến chàng trai này thi đấu, họ lập tức hiểu vì sao anh được đánh giá là một trong những “máy chạy” ma mị nhất châu Âu hiện tại.

Điểm mạnh nhất của tiền đạo cánh này là tốc độ bùng nổ kinh hoàng và khả năng va đập, tì đè cực tốt. Lối đá hai chân như một khiến Diomandé trở thành cơn ác mộng với mọi hậu vệ. Thống kê từ Opta Analyst chỉ ra rằng, chỉ có siêu sao Kylian Mbappé của Pháp là người tạo ra nhiều cơ hội từ các tình huống đi bóng (9 lần) hơn Diomandé (8 lần) tại giải đấu năm nay, dù số 10 của Les Bleus đá nhiều hơn tới 2 trận.

Trận mở màn vòng bảng gặp Ecuador tại Philadelphia là sân khấu đỉnh cao của Diomandé. Anh làm khổ Piero Hincapié của Arsenal bằng những pha bứt tốc chóng mặt bên cánh phải, trước khi chuyển sang cánh trái trong hiệp hai để tung ra những cú dứt điểm táo bạo.

Bản đồ các pha đi bóng của Diomandé trong trận đấu với Ecuador.

Bản đồ hoạt động của Diomandé trong trận đấu cho thấy một mình anh đã quấy đảo hàng thủ vốn chỉ lọt lưới 5 bàn sau 18 trận vòng loại Nam Mỹ của Ecuador. Dù phong độ ở các trận sau đó không còn duy trì được sự bùng nổ trước khi Bờ Biển Ngà bị Na Uy loại ở vòng 1/8, Diomandé vẫn kịp để lại những khoảnh khắc thiên tài. Không ngạc nhiên khi PSG đang tìm cách chiêu mộ anh ngay trong mùa hè này.

Alex Freeman, điểm tựa thầm lặng của đội tuyển Mỹ

Hành trình lọt vào vòng 1/8 của đội tuyển Mỹ dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino mang dấu ấn đậm nét về mặt lối chơi. Họ thắng thuyết phục Paraguay và Australia ở vòng bảng, hạ Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 32 đội trước khi phải dừng bước trước dàn sao đang bừng bừng tự ái của Bỉ.

Một trong những lý do để Mỹ chơi tốt như thế đến từ việc họ phát huy tối đa các mảng miếng theo trục dọc: Sergino Dest và Antonee Robinson dâng rất cao ở hai biên, trong khi Weston McKennie và Malik Tillman liên tục đâm thẳng vào trung lộ để phá vỡ khối phòng ngự tầm trung của đối phương.

Alex Freeman (bên phải) trong một pha tranh chấp với ngôi sao Leandro Trossard của Bỉ.

Để hệ thống ấy vận hành trơn tru, HLV Pochettino cần một hậu vệ đa năng bọc lót phía sau, và Alex Freeman chính là câu trả lời. Cầu thủ thuộc biên chế Villarreal thường xuyên đá như một trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3 trung vệ, nhưng lại cực kỳ linh hoạt dâng cao hỗ trợ khi đội tuyển Mỹ tràn sang phần sân đối phương.

Một kịch bản quen thuộc của đội bóng xứ cờ hoa tại giải lần này là những đường chuyền vượt tuyến từ chân Freeman, đặt McKennie vào khoảng trống lộ ra bên hành lang phải để mở ra cơ hội ăn bàn.

Theo thống kê, Freeman đứng đầu giải đấu về số đường chuyền tịnh tiến bóng với 28 lần - một con số gây bất ngờ lớn so với vai trò phòng ngự thuần túy ban đầu. Anh cũng là mẫu trung vệ quét có phạm vi hoạt động rộng, liên tục sửa sai cho đồng đội bằng những tình huống đánh chặn một đấu một ở biên hoặc giải nguy trong vòng cấm.

“Dù đội tuyển Mỹ để thua 1-4 trước đội tuyển Bỉ, Freeman vẫn có thể ngẩng cao đầu với màn trình diễn của mình”, nhà phân tích Mohamed Mohamed của ESPN nhận định.

Johan Manzambi, “kẻ hủy diệt" không gian từ tuyến hai

Khán giả Bundesliga không lạ gì Manzambi sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Freiburg với 9 bàn thắng và kiến tạo sau hơn 2000 phút thi đấu. Điểm mạnh của tiền vệ con thoi này là khả năng kéo bóng vượt tuyến cực kỳ dũng mãnh.

Tại World Cup 2026, Manzambi được HLV Murat Yakin sử dụng tương đối dè dặt do những lo ngại về thể lực của cầu thủ 20 tuổi này sau chấn thương. Anh chỉ đá chính 2 trong số 5 trận của Thụy Sĩ (gặp Canada ở vòng bảng và Algeria ở vòng 1/16).

Manzambi ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận Thụy Sĩ thắng Canada 2-1 tại vòng bảng.

Thế nhưng, những gì tiền vệ này làm được là vô cùng hiệu quả với 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 4 lần ra sân. Anh ghi 2 bàn sau khi vào sân thay người trước Bosnia & Herzegovina, nổ súng và kiến tạo trước Canada, đồng thời dọn cỗ trong trận gặp Algeria. Một hiệu suất khủng khiếp.

Theo dữ liệu từ Futi, Manzambi lọt vào top 50 cầu thủ có tổng số pha kéo bóng tịnh tiến nhiều nhất ở World Cup 2026. Sự nguy hiểm của Manzambi còn nằm ở khả năng phối hợp ăn ý với trung phong Breel Embolo. Khi tiền đạo số 7 của Thụy Sĩ tì đè và hút người, Manzambi sẽ lập tức lao vào khoảng trống từ tuyến hai để dứt điểm.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong trận gặp Canada là minh chứng kinh điển: Embolo thu hút hai hậu vệ đối phương trước khi trả ngược cho Manzambi băng cắt dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm.

Gustavo Puerta, “cỗ máy toàn năng” của Colombia

Colombia đã chơi một thứ bóng đá đầy mê hoặc cho đến trước khi dừng bước tại vòng 32 đội. Họ chỉ lọt lưới đúng 1 bàn sau 4 trận, đứng thứ ba giải đấu về số cú sút mỗi trận nhờ khả năng áp đặt thế trận định hình bằng những khối đội hình biến ảo, điển hình là sơ đồ tấn công 3-1-6 dùng để bóp nghẹt khối phòng ngự lùi sâu của Ghana.

Trong trận hòa 0-0 trước Bồ Đào Nha, Colombia thậm chí áp đảo hoàn toàn khi tung ra tới 24 cú sút so với 13 của đối thủ. Trọng tâm của lối chơi cơ động đó gọi tên Gustavo Puerta. Tiền vệ của Racing Santander chơi như một con thoi toàn năng: lúc thì điều tiết nhịp độ giữa các tuyến, lúc lại bất ngờ xâm nhập vòng cấm như một tiền đạo ảo.

Gustavo Puerta là quân bài nhiều mặt của BHL Colombia.

Thống kê của FIFA cho thấy Puerta đứng thứ hai về số lần mở ra không gian phối hợp trong cự ly đội hình và đứng thứ tư về số lần di chuyển đón bóng sau lưng hàng thủ đối phương. Qua ứng dụng Futi, chỉ có Juan Fernando Quintero là người tạo ra chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) nhiều hơn anh ở đội tuyển Colombia.

Không chỉ xuất sắc khi có bóng, Puerta còn là máy quét đích thực khi không bóng. Anh là cầu thủ áp sát và tạo áp lực phòng ngự trực tiếp nhiều nhất bên phía đại diện Nam Mỹ. Màn trình diễn đỉnh cao nhất của tiền vệ này là trận gặp Ghana, nơi anh hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến và giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

World Cup 2026 đã khép lại với Colombia, nhưng với Puerta, một chương mới xán lạn trong sự nghiệp vừa được mở ra từ chính giải đấu này.