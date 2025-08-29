4 ngoại binh V.League lên đội tuyển quốc gia

Sau vòng 3 (kết thúc ngày 30/8), V.League 2025-2026 sẽ bước vào quãng nghỉ đầu tiên, trùng với loạt trận quốc tế của FIFA đầu tháng 9. Ngoài các tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam , một số câu lạc bộ V.League cũng có đại diện trở về thi đấu cho đội tuyển khác.

Cụ thể, đội tuyển Malaysia triệu tập Endrick dos Santos cho 2 trận gặp Singapore và Palestine. Cầu thủ gốc Brazil của câu lạc bộ Công an TP.HCM là gương mặt quen thuộc của đội tuyển Malaysia. Anh từng đóng góp một pha kiến tạo trong chiến thắng 4-0 của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2025 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tiền vệ Endrick của CLB TP.HCM được gọi lên đội tuyển Malaysia.

Odilzhon Abdurakhmanov của câu lạc bộ Thanh Hóa là nhân tố giàu kinh nghiệm của đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan với 49 lần ra sân và 2 bàn thắng. Trong loạt trận tháng 9, tiền vệ sinh năm 1996 vẫn được đội bóng vùng Trung Á triệu tập.

Hai ngoại binh V.League tiếp theo được gọi lên đội tuyển quốc gia đều ở khu vực châu Phi. Tiền đạo Joseph Mpande của PVF CAND trở lại đội tuyển Uganda sau 5 năm vắng mặt. Cầu thủ này vừa gia nhập đội tân binh V.League theo hợp đồng cho mượn từ câu lạc bộ Nam Định, ghi 1 bàn sau 2 lần ra sân.

Câu lạc bộ Đà Nẵng đóng góp 1 thành viên cho đội tuyển quốc gia Togo. Đó là tiền đạo David Henen. Chân sút sinh năm 1996 từng thi đấu 20 trận cho đội tuyển Togo. Anh từng có thời gian khoác áo một số câu lạc bộ nổi tiếng ở châu Âu như Anderlecht ( Bỉ ), Olympiacos (Hy Lạp), Everton (Anh).

Điều thú vị là trước khi khoác áo đội tuyển Togo, David Henen thi đấu cho các đội trẻ của Bỉ. Thành tích ghi bàn của tiền đạo này cho các đội từ U15 đến U19 Bỉ không tồi (10 bàn thắng sau 24 trận đấu).

Loạt trận quốc tế sắp tới của FIFA sẽ kết thúc sau ngày 10/9. Đội tuyển Việt Nam không thi đấu trận chính thức nào mà chỉ đá tập 2 trận với câu lạc bộ Công an Hà Nội và Nam Định. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tập trung cùng U23 Việt Nam thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2026 (từ 3/9 đến 9/9).