4 lần Messi bị khoá chặt:  Đối thủ tạo "lồng giam", gọi siêu sao là "gã lùn", dính như hình với bóng để khiến Messi "tắt điện"

Muốn hạ Argentina, tuyển Anh phải "khóa" Messi thế nào? 4 công thức từng khiến thiên tài số 10 bất lực.

Khi tuyển Anh chạm trán Argentina ở bán kết World Cup 2026, mọi ánh mắt chắc chắn sẽ đổ dồn về Lionel Messi - người vẫn đang là linh hồn trong lối chơi của nhà đương kim vô địch thế giới.

Ngăn cản Messi luôn là bài toán khó nhất với bất kỳ HLV nào. Tuy nhiên, lịch sử bóng đá cũng từng chứng kiến một số đội bóng tìm ra lời giải để khiến siêu sao người Argentina "tắt điện". Những kinh nghiệm ấy có thể sẽ là gợi ý để Thomas Tuchel chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất của tuyển Anh kể từ đầu giải.

Sir Alex Ferguson: "Đừng lao vào"

Một trong những màn phong tỏa Messi thành công nhất thuộc về Manchester United ở bán kết Champions League mùa giải 2007/08. Điều thú vị là người trực tiếp đối đầu với Messi không phải Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic, mà là Wes Brown - hậu vệ phải được kéo vào đá trung vệ vì Vidic chấn thương.

Manchester United giữ sạch lưới cả hai lượt trận, thắng Barcelona 1-0 để giành vé vào chung kết. Nhiều năm sau, Brown tiết lộ bí quyết mà Sir Alex Ferguson truyền đạt chỉ gói gọn trong một câu: "Đừng lao vào".

Wes Brown đã được Sir Alex Ferguson chỉ điểm để đối đầu với Messi (Ảnh: Getty) Wes Brown đã được Sir Alex Ferguson chỉ điểm để đối đầu với Messi (Ảnh: Getty)

Theo cựu hậu vệ MU, nhiều người nghĩ để ngăn Messi cần một hệ thống chiến thuật cực kỳ phức tạp, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Brown kể rằng ông chỉ cần giữ vị trí, không bị cuốn theo những pha đảo chân của Messi và chờ đồng đội bọc lót. Bởi một khi lao vào tranh bóng quá sớm, hậu quả gần như chắc chắn là bị số 10 vượt qua.

Mourinho dựng "chiếc lồng" nhốt Messi

Hai năm sau, Jose Mourinho tiếp tục nghĩ ra một cách khác để khiến Messi im tiếng khi Inter Milan gặp Barcelona ở bán kết Champions League 2009/10. Khác với nhiều đội bóng chọn phương án một người theo kèm Messi, Mourinho phản đối ý tưởng này.

Ông cho rằng nếu chỉ có một cầu thủ đối mặt trực tiếp với Messi thì gần như "cầm chắc thất bại". Thay vào đó, Inter tạo ra một hệ thống nhiều lớp với Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Thiago Motta và cả Wesley Sneijder liên tục áp sát mỗi khi Messi nhận bóng. Mourinho gọi đó là "chiếc lồng".

Đối thủ tạo "lồng giam" để vô hiệu hóa Messi (Ảnh: Getty)

"Nếu Messi có bóng và đối mặt một đối một thì coi như xong. Vì thế, bạn phải tạo ra một cái lồng để khống chế cậu ấy", chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng chia sẻ. Chiến thuật này phát huy hiệu quả khi Inter loại Barcelona với tổng tỷ số 3-2, còn Messi không ghi nổi bàn thắng nào sau hai lượt trận.

Simeone thậm chí không gọi tên Messi

Diego Simeone còn có cách tiếp cận đặc biệt hơn. Theo Filipe Luis - cựu hậu vệ Atletico Madrid, trước các trận gặp Barcelona, Simeone không bao giờ nhắc đến cái tên Lionel Messi trong phòng thay đồ.

Thay vào đó, ông chỉ gọi siêu sao đồng hương bằng biệt danh "gã lùn", với mục đích giúp các học trò không bị tâm lý e ngại bởi danh tiếng quá lớn của đối thủ. Không chỉ vậy, Atletico còn bố trí tới 4 cầu thủ cùng tham gia phong tỏa Messi thay vì giao nhiệm vụ cho một cá nhân.

Dù vậy, Filipe Luis thừa nhận có những trận Atletico vẫn không thể ngăn Messi tỏa sáng. "Chúng tôi đều hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đó vẫn là Messi".

Kieran Trippier - người cũng từng làm việc với Simeone - tiết lộ trước các trận gặp Barcelona, HLV người Argentina thường chỉ đùa rằng: "Cầu nguyện đi".

Theo hậu vệ người Anh, Simeone hiểu rất rõ rằng gần như không có hệ thống chiến thuật nào có thể vô hiệu hóa hoàn toàn Messi.

Diego Simeone từ chối nhắc đến tên Messi khi nói chuyện với các cầu thủ Atletico Madrid. (Ảnh: Rex) Diego Simeone từ chối nhắc đến tên Messi khi nói chuyện với các cầu thủ Atletico Madrid. (Ảnh: Rex)

Hậu vệ khiến Messi phải thừa nhận "khó chơi nhất"

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, Messi từng được hỏi đâu là hậu vệ khiến anh gặp nhiều khó khăn nhất sự nghiệp. Câu trả lời không phải Sergio Ramos, Giorgio Chiellini hay Virgil van Dijk, mà là Pablo Maffeo của Girona.

Ở trận đấu tại La Liga năm 2017, Maffeo gần như theo sát Messi từng bước chân, chấp nhận bỏ vị trí để bám dính ngôi sao Barcelona suốt cả trận.

Messi sau đó thừa nhận: "Pablo Maffeo là hậu vệ khó chịu nhất mà tôi từng đối đầu".

Tuy nhiên, câu chuyện của Maffeo cũng là lời cảnh báo dành cho tuyển Anh.

Messi không hề thích thú khi phải đối đầu với Pablo Maffeo (Ảnh: Reuters) Messi không hề thích thú khi phải đối đầu với Pablo Maffeo (Ảnh: Reuters)

Dù Messi bị hạn chế đáng kể trong trận đấu ấy, Barcelona vẫn dễ dàng đánh bại Girona với tỷ số 3-0. Điều đó cho thấy, ngay cả khi tìm được cách khiến Messi không thể tỏa sáng, đánh bại Argentina vẫn là thử thách hoàn toàn khác, bởi đội bóng của HLV Lionel Scaloni còn sở hữu rất nhiều ngôi sao có thể tạo nên khác biệt.