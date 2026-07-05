4 CĐV thiệt mạng vì bị giẫm đạp, Mexico trong tình trạng báo động, Tổng thống kêu gọi người dân kiểm soát trước trận gặp Anh

Trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026 giữa ĐT Mexico và ĐT Anh vào 7h sáng ngày 6/7 (giờ Việt Nam).

Mexico đang được đặt trong tình trạng báo động cao trước trận đấu vòng 1/8 World Cup với tuyển Anh, sau khi một vụ giẫm đạp trong lễ ăn mừng chiến thắng khiến 4 người thiệt mạng. Thậm chí, Tổng thống Mexico đã phải trực tiếp lên tiếng kêu gọi người dân đảm bảo an toàn.

Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 4/7 (giờ địa phương), chính quyền Mexico City quyết định tăng cường kiểm soát tại các khu vực cổ vũ tập trung trước trận đấu giữa Mexico và Anh, sau thảm kịch xảy ra trong đêm ăn mừng chiến thắng ở vòng 32 đội khiến 4 người tử vong.

Đội đồng chủ nhà Mexico sẽ đối đầu tuyển Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026 vào ngày 6/7 trên sân Mexico City Stadium. Theo kế hoạch, chính quyền sẽ thiết lập các hàng rào an ninh quanh đại lộ Reforma, nơi lắp đặt màn hình lớn để người hâm mộ theo dõi trận đấu.

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Thị trưởng Mexico City Clara Brugada cho biết các địa điểm tập trung đông người như Đài tưởng niệm Độc lập (Angel of Independence) và quảng trường Zócalo vẫn mở cửa đón người dân, nhưng sẽ lập tức hạn chế người vào nếu số lượng người tham dự đạt mức tối đa.

Ngoài ra, chính quyền cũng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát giao thông nhằm tránh tình trạng chen lấn. Một số ga tàu điện ngầm và tuyến giao thông công cộng tạm ngừng hoạt động, trong khi nhiều tuyến đường chính được chuyển thành khu vực dành riêng cho người đi bộ để đảm bảo an toàn.

Trước đó, Mexico đã trải qua một thảm kịch đau lòng. Hôm 1/7, đội tuyển Mexico đánh bại Ecuador 2-0 ở vòng 32 đội để giành quyền vào vòng 1/8. Sau chiến thắng, khoảng 1 triệu người đã đổ ra đường ăn mừng.

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, 4 người đã thiệt mạng do bị đám đông giẫm đạp và ngạt thở. Báo El Universal của Mexico cho biết: "Pháo hoa đã gây ra tình trạng hỗn loạn, khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Trong lúc hỗn loạn, một số người ngã xuống và bị những người phía sau giẫm lên".

Ảnh: AFP

Ngoài vụ giẫm đạp, nhiều vụ ẩu đả giữa các CĐV cũng được ghi nhận trong đêm ăn mừng. Thực tế, chính quyền Mexico City đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa tai nạn từ trước.

Trong nhiều tuần qua, thành phố cấm bán đồ uống có cồn vào những ngày đội tuyển Mexico thi đấu, đồng thời hạn chế phương tiện lưu thông, tăng số lượng màn hình công cộng và bố trí khoảng cách giữa các khu vực xem bóng đá để phân tán đám đông.

Dẫu vậy, những biện pháp này vẫn không đủ để kiểm soát dòng người lên tới khoảng một triệu người. Sau sự cố, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã trực tiếp kêu gọi người dân nâng cao ý thức trong trường hợp đội tuyển tiếp tục giành chiến thắng trước Anh để vào tứ kết.

"Tại các lễ ăn mừng như vậy, mỗi khi xảy ra tình trạng uống rượu quá mức sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề, bao gồm cả bạo lực liên quan đến đồ uống có cồn. Mọi người cần tuyệt đối tránh uống quá nhiều," bà Sheinbaum nói.

Theo Reuters, Tổng thống Sheinbaum cũng nhấn mạnh rằng việc đảm bảo các hoạt động ăn mừng diễn ra an toàn là trách nhiệm chung của cả chính quyền và người hâm mộ, đồng thời khuyến cáo người dân nên tránh tụ tập tại những khu vực quá đông người.