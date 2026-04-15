4 cầu thủ trẻ tử vong thương tâm trong lễ Songkran tại Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan cho biết 4 thiếu niên đã tử vong và hai người khác bị thương sau khi một chiếc xe bán tải va chạm với xe máy trên tuyến đường Loei – Chiang Khan trong kỳ nghỉ lễ Songkran.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm ngày 13 tháng 4 tại một đoạn đường cong thuộc bản Na Bon, xã Nasaow, huyện Chiang Khan, tỉnh Loei. Theo điều tra ban đầu, chiếc xe máy chở theo bốn cậu bé đang di chuyển từ huyện Chiang Khan về hướng bản Tha Bom. Các nạn nhân đều là những cầu thủ bóng đá trẻ trong độ tuổi từ 13 đến 14.

Cả 4 thiếu niên đều là những cầu thủ nhí triển vọng

Cùng lúc đó, một chiếc xe bán tải chở hai người đang lưu thông theo hướng ngược lại thì va chạm cực mạnh với xe máy tại khúc cua. Cú đâm mạnh đến mức chiếc xe bán tải đã kéo lê xe máy dọc đường khoảng 200 mét. Vụ va chạm khiến chiếc xe máy bốc cháy dữ dội, cả bốn cậu bé đều bị hất văng ra khỏi xe và tử vong ngay tại hiện trường.

Tài xế và hành khách trên xe bán tải bị thương đã được đưa đến bệnh viện Chiang Khan và bệnh viện Loei để điều trị.

Các nạn nhân sau đó được xác định là học sinh của trường Maha Thai Sueksa Thambon ở Chiang Khan. Nhà trường đã đăng tải những lời chia buồn sâu sắc trên mạng xã hội tới gia đình bốn học sinh tên là August, Ice, DR và Satang, đồng thời bày tỏ niềm thương tiếc đối với những học trò và vận động viên trẻ tài năng.

Hiệp hội Bóng đá Thái Lan cũng đã ra thông báo gửi lời chia buồn tới gia đình, giáo viên và ban giám hiệu nhà trường trước sự mất mát to lớn này.

Nguồn: Khaosod