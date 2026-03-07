4 cầu thủ không còn tương lai ở Man Utd

Malacia sẽ đứng đầu trong danh sách rao bán của MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Trước Tottenham, Malacia có cơ hội vào sân từ ghế dự bị khi Luke Shaw và Noussair Mazraoui không còn trên sân. Dù vậy, hậu vệ Hà Lan trực tiếp mắc lỗi trong tình huống phòng ngự, khiến MU nhận đòn kết liễu 1-2.

Malacia vừa vào sân và hoàn toàn sung mãn. Trong pha bóng đối đầu trực tiếp với William Osula, Malacia phòng ngự hớ hênh và hời hợt. Khi Osula tung cú cứa lòng ngoạn mục để đánh bại Lammens, Malacia đang trong thế quay lưng và... "né bóng". Chỉ một pha bóng biến Malacia thành tội đồ, khiến anh hứng chỉ trích dữ dội từ CĐV.

Đó chỉ là lần thứ 2 Malacia vào sân tại Ngoại hạng Anh 2025/26 và đều từ ghế dự bị. Từ kỳ chuyển nhượng hè 2025, Malacia được dọn đường rời MU nhưng vụ chuyển nhượng không xảy ra. Đến tháng Giêng 2026, Malacia vẫn trụ lại dù từng có tin đồn đã đạt thỏa thuận với CLB khác. Trong bất kỳ kịch bản nào, chuyện Malacia ở lại MU khi mùa giải 2025/26 khép lại là không thể.

Trận đấu với Newcastle cũng phơi bày bộ mặt kém cỏi của Manuel Ugarte. Tiền vệ Uruguay vào sân thế chỗ Casemiro. Song, như mọi khi, sự xuất hiện của Ugarte cũng là tín hiệu cho thấy tuyến giữa của MU sẽ sụp đổ. Hết trận này đến trận khác, MU vỡ vụn vì Casemiro rời sân, Ugarte thế chỗ nhưng chơi nhạt nhòa. Theo Goal , giới thượng tầng MU đã quyết định chia tay nốt Ugarte để "đập đi xây lại" hàng tiền vệ.

Malacia chơi tệ trong lần hiếm hoi có cơ hội.

Ở vị trí thủ môn, MU đã hoàn toàn hài lòng với Lammens. Andre Onana trở lại sân Old Trafford khi hết hợp đồng cho mượn sau mùa này nhưng không còn tương lai. Mới đây, Phó chủ tịch CLB Trabzonspor, ông Zeyyat Kafkas tiết lộ MU ra giá bán Onana khoảng 45-50 triệu euro. Nghĩa là "Quỷ đỏ" đã xác định chia tay Onana, giờ chỉ đợi đàm phán cùng CLB khác để chốt một con số cho vụ chuyển nhượng.

Cái tên cuối cùng chắc chắn nằm trong diện rao bán của MU gọi tên Joshua Zirkzee. Tiền đạo người Hà Lan đã thất bại trong công cuộc chứng tỏ khả năng ở MU. Mùa này, Zirkzee chỉ là quân bài dự bị của MU. Tùy vào thế trận, Michael Carrick đang xoay tua Sesko và Mbeumo cho vị trí đá chính.

Zirkzee sẽ trở lại Italia hoặc cân nhắc lời mời của các CLB Thổ Nhĩ Kỳ. Mức phí chuyển nhượng của Zirkzee dao động từ 20-25 triệu euro, kém xa con số MU từng chi ra cho thương vụ này (42,5 triệu euro). Tuy nhiên, MU vẫn phải nhanh chóng cắt lỗ Zirkzee để đưa về sân Old Trafford tiền đạo dự phòng chất lượng hơn.

Sau một kỳ chuyển nhượng hè thành công, chất lượng đội hình của MU được nâng lên đáng kể, đồng thời đẩy các vị trí thừa thãi khỏi "Nhà hát" như Rashford, Antony, Garnacho và Sancho. Hướng đến kỳ chuyển nhượng hè năm nay, MU sẽ tập trung nguồn lực để chiêu mộ ít nhất 2 tiền vệ trung tâm đẳng cấp.

Tonali, Anderson, Baleba và Wharton là những mục tiêu chuyển nhượng của MU ở tuyến giữa. Tất cả đều có giá trị chuyển nhượng không dưới 70 triệu euro.