4 cầu thủ đội An Giang đẩy xe buýt chết máy

Chiều 24.8, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 19 Giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia 2019, trên sân Long An diễn ra trận đấu giữa 2 đội chủ nhà Long An và đội khách An Giang (HVAGFC).

Trước đó, khi kết thúc buổi tập trước trận đấu, chiếc xe chuyên dụng chở đội bóng An Giang bỗng “trở chứng”, không chịu nổ máy.

Tài xế phải nhờ các cầu thủ đẩy cho xe nổ máy, cái cách các nhà xe thường sử dụng vào thập niên 80 của thể kỷ trước.

Chỉ cần 4 cầu thủ là đẩy chiếc xe 50 chỗ chạy “te te“. Ảnh: K.Q

Vậy là, chỉ cần 4 cầu thủ đẩy, chiếc xe to tướng đã chạy “te te” và nổ máy xịt khói mù mịt.

Có lẽ nhờ “mạnh” như vậy mà các cầu thủ An Giang đã thi đấu sòng phẳng trên sân khách, lội ngược dòng gỡ hòa 1 – 1 trước Long An, giữ vũng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.