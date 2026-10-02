4 bàn thắng và 2 lời cảnh báo tuyển Việt Nam

Thắng Pakistan 4-2 và giành quyền tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã có được điều cần thiết sau cú ngã trước Thái Lan. Nhưng một cuộc ngược dòng đẹp mắt không đồng nghĩa mọi vấn đề đã biến mất.

Hai Long vào sân từ ghế dự bị và 1 lần lập công cho đội nhà. Ảnh: ANH KHOA

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần 1 điểm là vào tranh hạng 3 với Malaysia nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik rất cần một chiến thắng Pakistan để lấy lại niềm tin và tích lũy điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Điểm tích cực nhất là Việt Nam không để dư âm trận thua Thái Lan 0-2 kéo mình xuống. Sau khi chuỗi 27 trận bất bại bị ngăn chặn, lại tiếp tục rơi vào thế bị dẫn trước Pakistan, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn đủ khả năng xoay chuyển tình thế. Đó là phẩm chất cần thiết của một tập thể đang trong quá trình hoàn thiện.

Nhưng có một câu hỏi khác đáng quan tâm hơn: Vì sao Việt Nam lại phải vất vả đến vậy trước Pakistan, đội dễ dàng thua Thái Lan 4 bàn không gỡ?

Đây chính là phần mà tỷ số 4-2 dễ đánh lừa cảm giác.

Khi hàng công tăng tốc, Việt Nam có đầy đủ con người để tạo khác biệt. Đình Bắc tiếp tục mang đến nguồn năng lượng đáng chú ý trên hàng công. Hai Long, Hoàng Đức lên tiếng, trong khi Minh Hoàng có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia. Những tín hiệu ấy cho thấy HLV Kim Sang-sik đang sở hữu nhiều phương án tấn công và đặc biệt là nhóm cầu thủ trẻ.

Vấn đề nằm ở chỗ đội tuyển Việt Nam đang phải dùng khả năng tấn công để sửa chữa những bất ổn phía sau. Bốn bàn thua trong hai trận liên tiếp là con số khó xem nhẹ. Thái Lan có thể trừng phạt Việt Nam vì họ đủ mạnh. Pakistan cũng ghi 2 bàn thì câu chuyện không còn đơn thuần nằm ở chất lượng đối thủ.

Tuyển Việt Nam thắng cách biệt nhưng chưa thực sự mãn nhãn

Một hệ thống phòng ngự tốt không có nghĩa là không bao giờ thủng lưới. Điều quan trọng là phải buộc đối phương làm rất nhiều thứ đúng mới có thể ghi bàn. Trong khi đó, có những thời điểm Việt Nam lại khiến công việc của đối thủ trở nên dễ dàng hơn bởi khoảng trống, sự thiếu đồng bộ và những sai số hoàn toàn có thể hạn chế.

Đây mới là điều HLV Kim Sang-sik cần mang về từ chiến thắng trước Pakistan.

Một đội bóng mạnh thực sự phải biết kiểm soát trận đấu trước khi nó trở nên hỗn loạn, biết bóp nghẹt hy vọng của đối thủ thay vì trao cho họ cơ hội rồi mới tìm cách giành lại thế chủ động.

Trận tranh hạng ba với Malaysia vì vậy không đơn giản là cơ hội để Việt Nam rời giải bằng một tấm huy chương. 90 phút cuối cùng còn là bài trắc nghiệm xem Hoàng Đức và đồng đội đã rút ra được điều gì từ hai trận gần nhất.

Việt Nam có sức bật, tốc độ và tinh thần của cuộc ngược dòng trước Pakistan. Nhưng quan trọng hơn, học trò ông Kim Sang-sik phải bỏ lại thói quen tự làm khó mình. Đá với đối thủ kém mình 99 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, các chân sút có thể ghi 4 bàn thắng, đủ sức cứu 2 bàn thua.

Nhưng trước những đối thủ mạnh hơn, không phải lúc nào Việt Nam cũng có khả năng ghi đủ 4 bàn để sửa sai.