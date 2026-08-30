4 bàn thắng, 1 kiến tạo chỉ trong 1 trận đấu, Messi với bộ râu dài trở lại phong độ "huỷ diệt", gắt gao bám đuổi Ronaldo trên cuộc đua đến mốc 1.000 bàn thắng

Lionel Messi vừa có một đêm thi đấu bùng nổ khi ghi tới 4 bàn thắng trong chiến thắng 7-1 của Inter Miami trước Montréal tại MLS.

Màn trình diễn chói sáng ở tuổi 39 không chỉ giúp đội bóng của Messi chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng, mà còn đưa Messi tiến thêm một bước trong cuộc đua ghi bàn đặc biệt với Cristiano Ronaldo.

Messi "nã pháo" 4 lần, Inter Miami trở lại đường ray chiến thắng

Sau chuỗi trận không như ý, Inter Miami rất cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin và tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng miền Đông. Trong thời điểm ấy, Messi một lần nữa trở thành người tạo ra khác biệt. Inter Miami đánh bại Montréal với tỷ số 7-1, trong đó Messi trực tiếp ghi 4 bàn và có thêm 1 pha kiến tạo cho Luis Suárez. Siêu sao người Argentina liên tục khiến hàng thủ đối phương chao đảo bằng những pha xử lý quen thuộc: đi bóng qua nhiều cầu thủ, dứt điểm tinh tế và đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống cố định.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Một trong những bàn thắng của Messi đến từ cú đá phạt trực tiếp với quỹ đạo hiểm hóc. Sau đó, anh tiếp tục xâm nhập vòng cấm, vượt qua các hậu vệ rồi dứt điểm bằng chân phải. Bàn thắng tiếp theo là một pha bấm bóng đầy kỹ thuật sau đường chuyền của Rodrigo De Paul, trước khi Messi khép lại màn trình diễn bằng một cú đá phạt đưa bóng vào góc cao ở thời gian bù giờ.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ở tuổi 39, Messi vẫn có thể tạo ra một trận đấu mà những con số thống kê gần như giống một màn trình diễn trong trò chơi điện tử: 4 bàn thắng, 1 kiến tạo trong một trận đấu. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2020 Messi ghi 4 bàn trong cùng một trận. Lần gần nhất anh làm được điều này là khi còn khoác áo Barcelona, trong trận gặp Elche.

927 bàn và cuộc đua nghẹt thở với Cristiano Ronaldo

Màn "nã pháo" vào lưới Montréal đồng thời giúp Messi nâng tổng số bàn thắng chính thức trong sự nghiệp lên 927 bàn sau 1.170 trận đấu. Ở phía bên kia cuộc đua, Ronaldo vẫn đang dẫn đầu với 978 bàn sau 1.332 trận. Như vậy, Messi hiện kém Ronaldo 51 bàn.

Khoảng cách này không nhỏ, nhưng việc cả hai vẫn liên tục ghi bàn ở giai đoạn cuối sự nghiệp khiến cuộc đua trở nên đặc biệt hấp dẫn. Ronaldo đang tiến gần cột mốc 1.000 bàn, trong khi Messi cũng không ngừng thu hẹp khoảng cách bằng những màn trình diễn bùng nổ.

Đáng chú ý, trước khi Messi lập poker trước Montréal, Ronaldo có lợi thế khá lớn trong cuộc đua. Chỉ trong một trận đấu, 4 bàn thắng của Leo đã giúp khoảng cách được rút ngắn đáng kể.

Ảnh: Ole

Cả hai cùng hướng tới cột mốc lịch sử

Nếu xét trên bảng xếp hạng những chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử, Ronaldo hiện đứng đầu với 978 bàn, Messi xếp thứ hai với 927 bàn. Phía sau hai siêu sao là những huyền thoại như Josef Bican với 805 bàn, Romario với 772 bàn và Pelé với 757 bàn.

Cuộc cạnh tranh giữa Messi và Ronaldo vì thế không đơn thuần là màn so tài giữa hai cầu thủ từng thống trị bóng đá thế giới. Nó còn là cuộc đua xem ai sẽ trở thành người đầu tiên chạm tới cột mốc 1.000 bàn thắng chính thức.

Ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo cũng đang dẫn trước Messi với 146 bàn cho Bồ Đào Nha, trong khi Leo có 125 bàn cho Argentina. Tuy nhiên, khi hai huyền thoại vẫn chưa dừng lại, những con số này hoàn toàn có thể tiếp tục thay đổi.

Sau đêm bùng nổ trước Montréal, Messi đã có thêm 4 lần khiến khán giả ăn mừng và một lần nữa chứng minh rằng tuổi tác chưa thể ngăn anh tạo nên những màn trình diễn phi thường. Cuộc đua với Ronaldo vẫn còn khoảng cách, nhưng với phong độ như hiện tại, hành trình hướng tới cột mốc 1.000 bàn của Leo chắc chắn chưa thể xem là đã ngã ngũ.

Tú Tú.