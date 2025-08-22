300 CĐV đội khách bị bắt, trận đấu Copa Sudamericana bị hủy bỏ vì bạo loạn

Trận lượt về vòng 1/8 Copa Sudamericana giữa Independiente (Argentina) và Universidad de Chile (Chile) diễn ra ngày 21-8 tại Buenos Aires đã biến thành thảm kịch khi bạo loạn bùng phát trên khán đài, buộc Ban tổ chức phải hủy bỏ trận đấu.



Cổ động viên hai đội cầm gậy kim loại tấn công nhau

Theo truyền thông Argentina, khoảng 3.000 CĐV đội khách có mặt tại sân Estadio Libertadores de America. Ngay trong hiệp một, nhóm CĐV Universidad de Chile ngồi ở tầng trên đã ném ghế, đá và gậy xuống khu vực của CĐV chủ nhà ở tầng dưới. Thậm chí, có người còn châm lửa đốt ghế và ném lựu đạn cay về phía khu vực có gia đình cầu thủ Independiente.

CĐV của Universidad de Chile ném cả lựu đạn cay về khán giả đội chủ nhà

Bạo lực leo thang dữ dội ở hiệp hai khi CĐV Independiente tràn sang khu vực đội khách, tấn công những CĐV Chile còn lại. Nhiều người bị lột đồ và đánh đập dã man, các đoạn video còn ghi lại cảnh một CĐV đội khách ngã từ khán đài phía trên xuống khi bị xô đẩy.

Một CĐV bẻ ghế làm "vũ khí" tấn công đối phương

Hậu quả, hơn 300 CĐV Universidad de Chile bị cảnh sát bắt giữ, ít nhất 10 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

CĐV bị thương sau các vụ tấn công

Cầu thủ hai đội buộc phải rời sân ở hiệp hai khi tỉ số trận đấu đang là 1-1. Kết quả này có thể giúp đội bóng Chile thắng chung cuộc sau hai lượt trận với tổng tỉ số 2-1. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) đã tuyên bố hủy bỏ trận đấu vì không đảm bảo an ninh, đồng thời sẽ chuyển vụ việc sang Ủy ban Kỷ luật để xem xét trách nhiệm các bên.

Một khán giả trưng "vật chứng" là những cục đá lớn sắc cạnh

Tổng thống Chile Gabriel Boric lên án dữ dội: "Từ bạo lực trên khán đài đến sự cẩu thả trong tổ chức, tất cả đều sai. Ưu tiên hiện nay là chăm sóc đồng bào bị thương và đảm bảo quyền lợi cho những người bị bắt giữ. Không gì có thể biện minh cho một bạo lực tập thể".

Các CĐV chủ nhà Independiente đập phá cổng vào sân trước giờ bóng lăn

Trong khi Chủ tịch CLB Independiente Nestor Grindetti đổ lỗi hoàn toàn cho CĐV đội khách và yêu cầu trừng phạt những kẻ manh động thì ngược lại, Giám đốc Universidad de Chile, ông Daniel Schapira, ra sức phản bác khi cho rằng ban tổ chức đã sai lầm khi sắp xếp CĐV đội khách ngồi trên đầu CĐV chủ nhà, biến sân bóng thành "một cái chợ".

Cầu thủ hai đội lên tiếng trấn an CĐV nhưng bất thành

Vụ việc một lần nữa cho thấy bóng đá Nam Mỹ vẫn chìm trong vòng xoáy bạo lực, đe dọa nghiêm trọng đến hình ảnh và sự an toàn của các giải đấu quốc tế.