3 tuyển thủ Việt Nam giành nhiều huy chương nhất SEA Games 33

Trịnh Thu Vinh đã có kết quả nổi bật với 4 tấm HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam đánh giá là một trong những gương mặt đạt phong độ xuất sắc nhất tại SEA Games 33-2025.

Xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành được 4 HCV tại Thái Lan lần này trong các nội dung cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ, đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ, cá nhân 25m súng ngắn thể thao nữ, đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ và 1 HCB đồng đội hỗn hợp 10m súng ngắn hơi nam nữ. Đáng chú ý, xạ thủ có 3 kỷ lục SEA Games tại các kết quả cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ, đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ và cá nhân 25m súng ngắn hơi nữ.

SEA Games 33-2025 là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á thứ 2 mà Trịnh Thu Vinh được tham dự. Cô từng góp mặt SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam nhưng khi đó chưa giành được huy chương. Năm nay, Trịnh Thu Vinh đã có những tấm HCV đầu tiên đồng thời để lại kết quả ấn tượng đóng góp vào kết quả chung Đoàn thể thao Việt Nam.

Tính về kết quả thi đấu của 1 VĐV tại SEA Games 33-2025, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên là tuyển thủ giành nhiều huy chương nhất. Cô đã giành được 8 tấm huy chương trong các nội dung đã thi đấu tại Thái Lan lần này. Thành tích HCV tiếp sức 4x1.500m tại thi đấu bơi mặt nước mở (bơi đường dài) của Võ Thị Mỹ Tiên và đồng đội là tấm HCV cuối cùng, HCV thứ 87, của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội. Đây cũng là HCV đầu tiên của cô ở SEA Games 33-2025.

Võ Thị Mỹ Tiên (thứ 2 từ bên phải qua) giành HCV ở thi đấu bơi mặt nước mở. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài kết quả trên, Võ Thị Mỹ Tiên còn giành được HCB 800m tự do, HCB 200m bướm nữ, HCB 400m hỗn hợp cá nhân nữ, HCĐ 400m tự do nữ, HCĐ 200m hỗn hợp cá nhân nữ, HCĐ tiếp sức 4x100m tự do nữ, HCĐ tiếp sức 4x200m tự do nữ.

Tuyển thủ chèo thuyền Nguyễn Thị Hương là gương mặt tiêu biểu có thành tích giành 4 HCV tại SEA Games 33-2025. Cô đã có 2 tấm HCV trong thi đấu canoeing và 2 HCV trong thi đấu đua thuyền truyền thống (thuyền rồng).

Nguyễn Thị Hương đã giành HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đáng chú ý, tấm HCV ở nội dung C2 500m của Nguyễn Thị Hương và đồng đội Diệp Thị Hương đã là HCV đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam. Cô vẫn được đánh giá là 1 trong những gương mặt xuất sắc nhất của đua thuyền Việt Nam thời điểm hiện tại. Nguyễn Thị Hương đã giành HCV trong 3 kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á gồm SEA Games 31, 32, 33.

Nguyễn Thị Oanh đã có 3 HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh cũng là 1 trong những gương mặt giành kết quả tốt nhất cho Đoàn thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 33-2025, cô chỉ tham dự 3 nội dung và cùng giành được 3 HCV trong thi đấu 5.000m, 10.000m, 3.000m chướng ngại vật.