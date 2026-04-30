3 phút xấu hổ nhất đời Ed Sheeran: Tuôn đủ lời hoa mỹ trước Messi nhưng nhận ra GOAT không nói tiếng Anh

Cuộc gặp gỡ giữa hai "gã khổng lồ" ở hai lĩnh vực khác nhau - Ed Sheeran và Lionel Messi - đã tạo nên một câu chuyện dở khóc dở cười. Hóa ra, ngay cả khi bạn là siêu sao ca nhạc hàng đầu thế giới, việc giao tiếp với "GOAT" của làng bóng đá vẫn có thể diễn ra theo một kịch bản không ai ngờ tới.

Màn "độc thoại" đầy chân thành

Ed Sheeran chưa bao giờ giấu giếm tình yêu với bóng đá. Khi có cơ hội đối mặt với Messi, nam ca sĩ đã không bỏ lỡ giây phút nào để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Trong suốt 3 phút, Ed đã dùng tất cả những từ ngữ hoa mỹ nhất bằng tiếng Anh để ca ngợi tầm vóc và sự vĩ đại của Messi.

Đáng chú ý, trong suốt quãng thời gian đó, El Pulga không hề ngắt lời. Anh đứng yên, lắng nghe một cách chăm chú và luôn nở nụ cười lịch sự trên môi.

Được Ed Sheeran khen hết lời, Messi chỉ mỉm cười lịch sự

Nụ cười thay lời muốn nói

Phải đến khi người đại diện tiến lại gần và thì thầm: "Ảnh không có nói tiếng Anh á...", Ed Sheeran mới bừng tỉnh. Tuy nhiên, nhìn lại khoảnh khắc đó, nhiều người tin rằng dù Messi không dùng tiếng Anh để đối thoại, nhưng anh hoàn toàn cảm nhận được sự chân thành và những lời khen ngợi từ phía người bạn nổi tiếng.

Thay vì tỏ ra bối rối vì rào cản ngôn ngữ, Messi đã chọn cách phản hồi tinh tế nhất: Một nụ cười hiền lành. Đó là cách anh ghi nhận tình cảm của Ed Sheeran, biến cuộc đối thoại một chiều trở nên ấm áp và gần gũi. Kể lại kỉ niệm vừa vui vừa buồn cười đó, Ed Sheeran cho rằng đó là một trong những khoảnh khắc xấu hổ nhất đời mình.

Ed Sheeran chụp ảnh cùng gia đình Messi, vợ Messi - Antonella là fan cứng của Hoàng tử ballad

Messi từng chia sẻ trên podcast Miro de Atrás (Hồi tưởng từ hiện tại) của Mexico rằng anh thấy hối tiếc vì không học tiếng Anh: "Như việc tôi đã không học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Đáng lẽ tôi đã có thời gian để học, dù chỉ là tiếng Anh thôi, nhưng tôi đã không làm. Tôi thực sự thấy hối tiếc, bởi sau này tôi rơi vào nhiều tình huống được gặp gỡ những nhân vật tầm cỡ, xuất chúng và hết sức thú vị, nhưng lại không thể giao tiếp trôi chảy".