3 ngôi sao nhập tịch đồng loạt chấn thương, HLV Kim Sang-sik gặp bài toán cực khó

LĐBĐ Việt Nam đã thông tin về chấn thương của 3 cầu thủ nhập tịch.

Ngày 7/10, bộ đôi tuyển thủ Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đã được kiểm tra tình trạng chấn thương tại bệnh viện. Cả 2 đều gặp chấn thương trong thời gian tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và không thể ra sân ở trận tranh hạng ba với Malaysia.

Theo kết quả kiểm tra, Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục.

3 cầu thủ nhập tịch của tuyển Việt Nam đều đang gặp chấn thương

Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần tối thiểu 1 tháng để hồi phục. Tuy nhiên, do cầu thủ này đã có tổn thương đầu gối từ trước, thời gian điều trị dự kiến sẽ kéo dài hơn. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Một trường hợp chấn thương khác là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, bị tổn thương cơ đùi phía sau trong trận đấu với Philippines ngày 26/9. Theo đánh giá, Xuân Son dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục. Theo nguyện vọng của Xuân Son, LĐBĐ Việt Nam đồng ý để tiền đạo này trở về điều trị tại CLB từ ngày 28/9 nhằm thuận tiện hơn cho sinh hoạt và quá trình hồi phục.

Tình trạng chấn thương của bộ 3 cầu thủ nhập tịch mang tới nỗi lo không hề nhỏ cho HLV Kim Sang-sik. Cả 3 đều đã có những đóng góp cho đội tuyển Việt Nam thời gian qua. Đặc biệt, Nguyễn Xuân Son còn giành danh hiệu Vua phá lưới ở 2 kỳ AFF Cup liên tiếp là 2024 và 2026.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ còn 2 trận giao hữu thuộc FIFA Days nữa vào tháng 11 (gặp Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa) trước khi đến với Asian Cup 2027. Bên cạnh việc theo dõi tình hình của bộ 3 Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc, HLV Kim Sang-sik có lẽ cũng đang chuẩn bị các phương án thay thế trong trường hợp các cầu thủ nhập tịch không kịp bình phục chấn thương hoặc không đạt thể trạng tốt nhất cho giải châu Á.



