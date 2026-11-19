Phố Đinh Tiên Hoàng

Khu I · 34 địa phương, 34 bài toán

34 tỉnh, thành phố mang tới những bài toán thực tế của địa phương mình và tìm startup có giải pháp để chuyển giao.

Hợp với: người muốn xem quê mình đang cần công nghệ gì.