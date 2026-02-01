3 ngày liền cứ mở MXH là nghe tin Đình Bắc thắng giải liên tiếp, ngôi sao U23 Việt Nam có đỉnh quá không!!!

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam "mở MXH là thấy tên" khi vừa đón nhận thêm một danh hiệu cá nhân nữa, nối dài chuỗi ngày thăng hoa hiếm có trong sự nghiệp. Chỉ trong vòng 3 ngày liên tiếp, chân sút sinh năm 2004 liên tục được xướng tên ở các cuộc bình chọn và lễ vinh danh, khẳng định vị thế ngôi sao sáng bậc nhất của U23 Việt Nam hiện tại.

Mới nhất, Đình Bắc vừa thắng áp đảo một chân sút U23 Trung Quốc để giành danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất vòng knock-out tại VCK U23 châu Á 2026. Trong cuộc bình chọn do AFC tổ chức, pha đánh đầu ngược tinh tế của tiền đạo U23 Việt Nam nhận được lượng phiếu vượt trội, bỏ xa các đối thủ còn lại. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho khoảnh khắc lóe sáng đậm chất kỹ thuật và bản lĩnh của Đình Bắc ở đấu trường châu lục.

Một ngày trước, vào chiều ngày 30/1, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức đóng cổng bình chọn danh hiệu "Cầu thủ gây ấn tượng nhất" giải đấu. Kết quả khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi Nguyễn Đình Bắc của U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu lên tới 86,71%, tạo ra khoảng cách mênh mông so với các ứng viên còn lại. Con số này cho thấy sức hút lớn cũng như dấu ấn rõ nét mà tiền đạo của U23 Việt Nam để lại trong mắt người hâm mộ khắp châu Á.

Xa hơn một chút, ngày 29/1, Đình Bắc đã được vinh danh ở đấu trường trong nước khi giành giải Vận động viên trẻ của năm tại Cúp Chiến thắng. Danh hiệu này được xem là sự ghi nhận cho cả một năm 2025 bùng nổ, nơi anh liên tục tiến bộ, ghi dấu ấn trong màu áo CLB lẫn các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ba ngày, ba tin vui dồn dập, ba lần cái tên Nguyễn Đình Bắc được nhắc đến với những lời khen ngợi. Từ giải thưởng trong nước đến các cuộc bình chọn tầm châu lục, ngôi sao trẻ của U23 Việt Nam đang cho thấy một đà thăng tiến cực mạnh, đủ để người hâm mộ tin rằng bóng đá Việt Nam đang sở hữu một tài năng thật sự đáng chờ đợi trong tương lai gần.