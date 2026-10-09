3 ngày đá 2 giải lớn, điều gì đang xảy ra với đối thủ của U17 Việt Nam tại World Cup 2026?

Tháng 11/2026 mang đến một kịch bản hiếm thấy và đầy thách thức cho bóng đá trẻ Bỉ. Đối thủ sắp tới ở VCK World Cup 2026 của đội tuyển U17 Việt Nam sẽ phải triệu tập đến 2 đội tuyển U17 cho 2 sự kiện chỉ cách nhau vẻn vẹn 72 giờ này.

Nhìn vào lịch thi đấu, nhiều người không khỏi bất ngờ khi cái tên "U17 Bỉ" xuất hiện đồng thời ở hai mặt trận lớn chỉ cách nhau vỏn vẹn 3 ngày: Vòng loại U17 châu Âu và VCK FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Theo lịch trình, đội bóng áo đỏ sẽ mở màn vòng loại U17 châu Âu (bảng 4) bằng cuộc chạm trán Kosovo vào ngày 11/11, tiếp tục gặp Latvia ngày 14/11 và kết thúc trận cuối với Croatia vào ngày 17/11. Thế nhưng, chỉ 72 giờ sau khi tiếng còi mãn cuộc tại châu Âu vang lên, U17 Bỉ sẽ phải bay đến Qatar chơi trận ra quân tại VCK U17 World Cup gặp U17 Việt Nam (ngày 20/11), trước khi lần lượt đụng độ Mali và New Zealand lần lượt vào các ngày 23 và 26/11.

Khoảng cách địa lý hàng ngàn cây số cùng quỹ thời gian hồi phục gần như bằng không khiến việc dùng chung một lực lượng là điều bất khả thi. Các cầu thủ trẻ của Bỉ sẽ không thể "nuốt" nổi lịch thi đấu kinh khủng như vậy.

Tuy nhiên, đằng sau sự trùng lặp có phần dồn dập này là cơ chế vận hành bài bản theo từng chu kỳ năm sinh của bóng đá trẻ châu Âu. Về bản chất, bóng đá Bỉ đang chuẩn bị cho hai chiến dịch bằng hai thế hệ hoàn toàn khác biệt dưới cùng một danh xưng.

Sven Vermant sẽ cùng U17 Bỉ dự World Cup vào tháng 11 tới

Tại đấu trường thế giới ở Qatar, tuyển U17 Bỉ sẽ mang tới lực lượng ưu tú thuộc lứa sinh năm 2009. Đây chính là tập thể gắn kết, giàu bản lĩnh vừa khẳng định vị thế bằng ngôi á quân tại VCK U17 EURO hồi giữa năm để xuất sắc giành tấm vé danh giá đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những gương mặt sáng giá này được xem là lứa kế cận then chốt cho đội tuyển quốc gia trong tương lai, và giải đấu tại Qatar là bệ phóng hoàn hảo để họ bước ra vũ đài quốc tế. U17 Bỉ vừa chứng minh điều đó khi ở loạt FIFA Days tháng 10, họ vùi dập U17 Hà Lan 5-1.

Ngược lại, chiến dịch vòng loại U17 EURO khởi tranh từ ngày 11/11 thực chất là bước khởi đầu cho chu kỳ EURO kế tiếp. Nhóm cầu thủ tham gia mặt trận này thuộc lứa sinh năm 2010 - những tài năng vừa bước qua cấp độ U16 được đôn lên để làm quen với môi trường thi đấu đỉnh cao cấp châu lục.

U17 Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức từ 3 đối thủ Bỉ, Mali và New Zealand

Liên đoàn bóng đá Bỉ (RBFA) vì thế không phải rơi vào thế "chia đôi một đội hình" mà chủ động kích hoạt hai bộ máy nhân sự độc lập, với hai ban huấn luyện riêng biệt vận hành song song. Giám đốc kỹ thuật Vincent Mannaert cũng xác nhận ông Sven Vermant sẽ giữ ghế HLV trưởng U17 dự World Cup 2026 còn Guillaume Gillet là HLV đội U17 góp mặt ở vòng loại EURO.

Tháng 11 tới đây, do đó, sẽ trở thành bài kiểm tra toàn diện về chiều sâu đào tạo của bóng đá Bỉ. Trong khi các đàn anh 2009 mang trọng trách chinh phục đỉnh cao World Cup và tạo nên những màn so tài đáng chờ đợi - đặc biệt là cuộc đối đầu thú vị với U17 Việt Nam - thì lứa đàn em 2010 lại nhận lãnh sứ mệnh đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình mới tại lục địa già. Một tháng thi đấu rực lửa, mở ra bức tranh toàn cảnh về tương lai của Quỷ đỏ.