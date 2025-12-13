3 mỹ nhân xinh phát sáng ở trường bắn SEA Games, một chi tiết nhìn thôi cũng thấy rưng rưng tự hào Việt Nam Phạm Huyền - Thanh Xuân | 13/12/2025 14:00 Báo lỗi cho Soha 3 nữ xạ thủ xinh đẹp giành huy chương cho Việt Nam ở SEA Games 33. 3 cô gái bắn súng giành HCV cho Việt Nam nội dung súng trường 10mỞ vòng loại nội dung 10m súng trường hơi nữ sáng ngày 13/12 tại SEA Games 33, đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt với ba xạ thủ gồm Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo. 3 nữ xạ thủ Việt Nam đã giành tổng 1872.8 điểm để giành HCB của đại hội, HCV thuộc về đội tuyển Indonesia Đây là nội dung được kỳ vọng sẽ mang huy chương về cho Việt Nam ngay từ đầu khi góp mặt các VĐV cực nổi bật của bắn súng Việt Nam Lê Thị Mộng Tuyền hoàn thành phần thi đấu sớm nhất Nguyễn Thị Thảo cũng rất nỗ lực củng cổ điểm số sau các loạt bắn, tuy nhiên Nguyễn Thị Thảo đã không giành quyền vào chung kết đơn nữ Lê Thị Mộng Tuyền giành quyền vào thi đấu chung kết, xạ thủ này còn gây chú ý với chiếc kẹp tóc màu lá cờ Tổ quốc Việt Nam trên tóc đầy tự hàoMộng Tuyền nhan sắc xinh đẹp, dễ thươngPhí Thanh Thảo bắn xuất sắc phá luôn kỷ lực SEA Games ở nội dung này Thanh Thảo và Mộng Tuyền hồi hộp xem điểm trên bảng sau khi hoàn thành nội dung, chờ người đồng đội Nguyễn Thị Thảo bắn sau cùng Gấp đôi visual nhan sắc của hai nữ VĐV Việt Nam Kết quả đội tuyển bắn súng trường hơi nữ Việt Nam giành HCB Tags SEA Games bắn súng Phí Thanh Thảo Theo phunuso.baophunuthudo.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://phunuso.baophunuthudo.vn/3-my-nhan-xinh-phat-sang-o-truong-ban-sea-games-mot-chi-tiet-nhin-thoi-cung-thay-rung-rung-tu-hao-viet-nam-193251213113818915.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha