3 lần dùng cầu thủ quá tuổi, U23 Việt Nam gặt hái thành công rực rỡ ra sao trong 10 năm qua?

Những ngày qua, người hâm mộ tranh luận sôi nổi về câu chuyện HLV Kim Sang-sik có thể gọi Đình Bắc, Thanh Nhàn, Nhật Minh… và một số cầu thủ U23 để dìu dắt lứa U21 dự ASIAD 2026.

Ngoài luồng ý kiến ủng hộ, cũng có không ít quan điểm cho rằng nên để những cái tên kể trên phấn đấu cạnh tranh vị trí ở ĐTQG, bởi thời điểm diễn ra ASIAD 2026 cũng là lúc FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức.

Bởi vậy, một phương án thay thế khác đang được nhắc tới, đó là sử dụng 3 suất cầu thủ quá tuổi. Điều này vừa đảm bảo việc lứa U21 có đàn anh hỗ trợ, đồng thời những cầu thủ quá tuổi được gọi dù không còn nằm trong kế hoạch của ĐTQG nhưng vẫn đủ sức dìu dắt lứa trẻ. Có thể kể đến các trường hợp của Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Vũ Samson…

Và trên thực tế, trong vòng 10 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam cũng đều thu được những kết quả ấn tượng mỗi khi sử dụng cầu thủ quá tuổi ở các giải đấu cấp độ U22/U23.

Dư luận cũng đặt câu hỏi liệu Đình Bắc liệu muốn quay trở lại U23 Việt Nam để thi đấu ở ASIAD, hay mong tìm cơ hội tại ĐTQG dự FIFA ASEAN Cup 2026 hơn?

Đầu tiên phải nhắc đến chiến tích tại ASIAD 2018. Năm đó, Hùng Dũng, Văn Quyết và Anh Đức là 3 cái tên quá tuổi được HLV Park Hang-seo triệu tập. Kinh nghiệm dạn dày của các đàn anh, kết hợp với sức trẻ và sự hưng phấn của lứa U23 Việt Nam sau kỳ tích Thường Châu đã mang đến thành tích đáng nhớ.

Lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam đánh bại được U23 Nhật Bản, qua đó dẫn đầu vòng bảng. Tiếp đó, đội càng chơi càng hay, tiếp tục vượt qua U23 Bahrain, rồi U23 Syria ở vòng đấu loại trực tiếp để tiến vào tới bán kết. Dù sau đó không thể giành được huy chương, nhưng đến tận bây giờ, đây vẫn là thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam tại sân chơi ASIAD.

Cũng cần nhắc thêm rằng ở trận gặp U23 Nhật Bản, Hùng Dũng không may gãy ngón chân út do bị đối thủ đạp trúng sau một pha tranh chấp. Điều này khiến anh phải chia tay giải đấu ngay sau vòng bảng, khiến U23 Việt Nam mất đi một nhân tố quan trọng ở tuyến giữa. Nếu Hùng Dũng không chấn thương, mọi thứ có thể đã khác.

Văn Quyết là đội trưởng U23 Việt Nam trong chiến tích tại ASIAD 2018.

Một năm sau, chủ nhà Philippines đưa ra quy định chưa từng có tiền lệ tại SEA Games, đó là cho phép mỗi đội dự môn bóng đá nam được gọi 2 cầu thủ trên 22 tuổi.

Tận dụng điều này, HLV Park Hang-seo điền tên Hùng Dũng và Trọng Hoàng vào đội hình. Một lần nữa, những đàn anh giàu kinh nghiệm lại trở thành trụ cột, góp công lớn trong thành công của U22 Việt Nam.

Bản thân Hùng Dũng còn ghi bàn trong trận chung kết, giúp U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia 3-0, qua đó giành huy chương vàng.

Trọng Hoàng từng lỡ hẹn với HCV SEA Games 2009, nhưng 10 năm sau, anh đã có thể hoàn thành được giấc mơ còn dang dở.

Đến kỳ SEA Games tiếp theo tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022, mỗi đội bóng được đăng ký 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Hùng Dũng tiếp tục được thầy Park lựa chọn, trong khi 2 suất còn lại được trao cho Hoàng Đức và Tiến Linh.

Một lần nữa, U23 Việt Nam lại giành huy chương vàng nhờ sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Đặc biệt, trong suốt cả 6 trận đấu tại SEA Games 31, đội quân của HLV Park Hang-seo không để lọt lưới một lần nào.

Hùng Dũng không được dự SEA Games khi còn ở độ tuổi U23, nhưng rồi sau đó anh lại có được 2 HCV khi dự giải với suất dành cho cầu thủ quá tuổi.

Tất nhiên, quyết định cuối cùng về kế hoạch nhân sự cho ASIAD 2026 sẽ cần VFF và HLV Kim Sang-sik đánh giá kỹ lưỡng trong thời gian tới trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng nếu U23 Việt Nam (nòng cốt là U21) dự giải với các đàn anh trên 30 tuổi dìu dắt, còn những Đình Bắc, Văn Khang, Nhật Minh… được dồn lực cho ĐTQG dự FIFA ASEAN Cup, đó có thể sẽ là một lựa chọn vẹn cả đôi đường cho bóng đá Việt Nam.