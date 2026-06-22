3 kỷ lục chờ Messi lật đổ đêm nay!

Messi đang đứng trước lập thêm 3 kỷ lục trong trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Áo lúc 0h00 ngày 23/6.

Trận đấu giữa tuyển Argentina và tuyển Áo diễn ra vào lúc 0h00 ngày 23/06 (giờ Việt Nam) trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 không chỉ mang ý nghĩa quyết định tấm vé sớm vào vòng knock-out, mà còn là trận đấu của những kỷ lục chờ siêu sao Messi. Sau cú hat-trick siêu hạng trong chiến thắng 3-0 ngày ra quân gặp Algeria, Messi đang đứng trước cơ hội độc chiếm vị trí vĩ đại nhất lịch sử các vòng chung kết thế giới nếu tiếp tục nổ súng vào đêm nay.

Chờ Messi toả sáng đêm nay (Ảnh: BR Football)

Liệu Messi sẽ vượt Klose?

Cột mốc được thế giới bóng đá chờ đợi nhất chính là danh hiệu "Chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup". Với 3 bàn thắng vừa ghi được vào lưới Algeria, Messi đã chính thức cán mốc 16 pha lập công, san bằng thành tích của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Chỉ cần một lần làm rung mảnh lưới tuyển Áo, siêu sao chuẩn bị bước sang tuổi 39 này sẽ chính thức sở hữu bàn thắng thứ 17, một mình độc chiếm "ngai vàng" và thiết lập nên một kỷ lục ghi bàn mọi thời đại.

Kỷ lục lượt mốc 5 bàn sút xa

Không dừng lại ở đó, Messi còn có cơ hội định nghĩa lại khái niệm về những "siêu phẩm" tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cú cứa lòng chân trái thần sầu từ ngoài vòng cấm ở trận mở màn đã giúp anh cân bằng kỷ lục 5 bàn thắng bằng sút xa của huyền thoại người Brazil, Rivellino (thiết lập từ năm 1966). Nếu hàng phòng ngự tuyển Áo tiếp tục để lộ khoảng trống và để Messi trừng phạt bằng một pha dứt điểm tầm xa thành bàn, anh sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm nhất lịch sử giải đấu với con số 6.

Messi đã có 4 siêu phẩm tại World Cup (Ảnh: BR Football)

Kỷ lục chuỗi trận liên tiếp ghi bàn ở World Cup

Sự vĩ đại của Messi còn được đo đếm bằng sự bền bỉ kinh ngạc ở giai đoạn đỉnh cao. Tính đến trước trận đấu đêm nay, tiền đạo thuộc biên chế Inter Miami đã trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp ghi bàn tại đấu trường World Cup, kéo dài xuyên suốt từ chiến dịch đăng quang nghẹt thở năm 2022 cho đến trận ra quân năm 2026.

Chuỗi phong độ hủy diệt này bắt đầu bằng quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-0 trong trận Tứ kết kịch tính với Hà Lan, tiếp nối bằng cú sút penalty mở màn cho chiến thắng 3-0 trước Croatia ở Bán kết, và đỉnh cao là cú đúp siêu hạng trong trận chung kết thế kỷ với tuyển Pháp tại Qatar.

Trở lại giải đấu năm 2026, cú hat-trick vào lưới Algeria đã kéo dài mạch nhả đạn liên tiếp của anh lên con số 4 trận. Một bàn thắng vào lưới tuyển Áo tối nay sẽ chính thức nâng chuỗi trận nổ súng liên tiếp của Messi lên con số 5.

Hiện tại, cả Argentina và Áo đều đang có tâm lý cực tốt sau khi cùng giành trọn 3 điểm ở lượt trận đầu tiên. Giữa một tập thể tuyển Áo đầy kỷ luật và khao khát khẳng định mình, người hâm mộ toàn cầu đang nín thở chờ xem liệu "GOAT" có thể một lần nữa biến sân vận động Dallas thành sân khấu đại nhạc hội của riêng mình, nơi anh vừa mang về tấm vé đi tiếp cho Argentina, vừa tự tay viết lại những dấu mốc chói lọi nhất của bóng đá thế giới của riêng mình.