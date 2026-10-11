3 điểm giải tỏa, HAGL còn nhiều việc phải làm

Chiến thắng 3-0 trước Đà Nẵng ở vòng 3 V-League 2026-2027 giúp HAGL trút bỏ phần nào áp lực sau khởi đầu đáng thất vọng. Tuy nhiên, 3 điểm quý giá mới chỉ giúp đội bóng phố núi tạm vượt qua khó khăn, chưa đủ để xua tan nỗi lo về một mùa giải chật vật.

HAGL giành chiến thắng đầu tiên tại V-League khi vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số cách biệt 3-0. Ảnh: MINH TRẦN

Hai thất bại liên tiếp trước Nam Định và Hải Phòng, nhận 7 bàn thua, cùng việc sớm dừng bước tại Cúp Quốc gia khiến HAGL chịu sức ép không nhỏ. Việc phải chuyển địa điểm thi đấu từ Pleiku xuống Quy Nhơn do mặt sân không bảo đảm chất lượng càng khiến hành trình đầu mùa thêm bất lợi. Với đội bóng thường xuyên phải đua trụ hạng những năm gần đây, chiến thắng trước Đà Nẵng vì thế đến rất đúng lúc.

Điểm tích cực là HAGL đã tận dụng tốt cơ hội để tạo khác biệt. Luann Augusto mở tỷ số trên chấm phạt đền, trước khi Robson Reis và Matheus Lucas lần lượt lập công. Cách biệt 3 bàn cùng việc giữ sạch lưới giúp thầy trò HLV Lê Quang Trãi lấy lại sự tự tin, đồng thời có thêm cơ sở để điều chỉnh lối chơi.

Trận thắng giúp HAGL tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng. Ảnh: MINH TRẦN

Dẫu vậy, hàng phòng ngự từng nhận 7 bàn thua sau hai vòng vẫn cần được kiểm chứng. Cả ba bàn thắng trước Đà Nẵng đều do ngoại binh ghi cũng cho thấy HAGL cần phát huy tốt hơn vai trò của các cầu thủ nội, nhất là lực lượng trẻ. Trong bối cảnh V-League ngày càng cạnh tranh, bài toán cân bằng giữa đào tạo, sử dụng cầu thủ trẻ và bảo đảm thành tích vẫn là thách thức lớn với đội bóng phố núi.

Chiến thắng trước Đà Nẵng có thể giúp HAGL nhẹ gánh, nhưng chưa thể thay đổi tất cả. Điều người hâm mộ chờ đợi là một đội bóng đủ sức duy trì phong độ, tích lũy điểm số và thoát khỏi vòng luẩn quẩn trụ hạng. Bởi sau nhiều mùa thấp thỏm, niềm vui lớn nhất với bóng đá phố núi phải là sự ổn định, chứ không phải những chiến thắng mang tính giải cứu.