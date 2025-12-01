3 chị em gái cùng khoác áo đội tuyển thi đấu tại SEA Games 33

Mỹ Trang, Mỹ Linh, Mỹ Hạnh sẽ thi đấu tại SEA Games 33-2025 sắp tới. Ảnh: M.HẠNH

3 gương mặt Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Mỹ Linh chính thức được suất tham dự SEA Games 33-2025 trong đội hình vật tự do nữ Việt Nam. Lần đầu tiên, thể thao Việt Nam ghi nhận 3 chị em ruột thi đấu tại 1 đội tuyển thể thao quốc gia và góp mặt trên đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Trong lịch sử, chúng ta đã có những trường hợp 2 anh em hoặc 2 chị em trong cùng gia đình đã có cơ hội thi đấu với nhau ở 1 đội tuyển quốc gia của thể thao Việt Nam và giành HCV tại SEA Games. Tuy nhiên, 3 chị em gái cùng thi đấu chung đội tuyển là trường hợp mang lại nhiều thú vị. “3 tuyển thủ Trang, Hạnh, Linh đang giữ được tinh thần tốt trong chuẩn bị chuyên môn. Lần đầu tiên cả 3 em thi đấu với nhau tại SEA Games. Chúng tôi rất tin tưởng các em sẽ có được kết quả tốt để là niềm tự hào của thể thao Việt Nam cũng như đội tuyển vật quốc gia”, HLV Trần Văn Sơn của đội vật tự do nữ Việt Nam chia sẻ.

Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) tại SEA Games 31 (tổ chức năm 2022), giới chuyên môn đã chứng kiến Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng giành HCV. Đây là lần đầu tiên, 2 chị em tuyển thủ này cùng lên ngôi vô địch tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Sau 1 năm, Mỹ Trang và Mỹ Hạnh tiếp tục giành HCV tại SEA Games 32-2023 tại Campuchia. Lúc đó, tuyển thủ Mỹ Trang vô địch hạng cân 57kg nữ trong khi người chị gái giành HCV hạng cân 62kg.

Ở vai trò người chị của Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh từng chia sẻ rằng đây là vinh dự cho gia đình khi 3 chị em được trao cơ hội tham dự SEA Games 33-2025 nhưng tất cả vẫn phải đặt chuyên môn lên hàng đầu, cùng nhau tập luyện giành kết quả tốt nhất. Trong các buổi tập trên đội tuyển quốc gia lúc này, chuyên gia William Sullivan (Mỹ) đều tập trung vào những miếng đòn kỹ thuật nhưng trên hết yêu cầu VĐV phải giữ được tinh thần trên sàn đấu.

3 chị em gái Mỹ Trang, Mỹ Linh, Mỹ Hạnh luôn tập trung vào sự chuẩn bị chuyên môn. Ảnh: M.HẠNH

Đây là lần đầu tiên gương mặt trẻ Nguyễn Thị Mỹ Linh được góp mặt SEA Games. Bước vào tuổi 22, Mỹ Linh có sức trẻ và sự nhiệt huyết, quyết tâm giành kết quả cao nhất. Trong khi đó, Nguyễn Thị Mỹ Trang vẫn là 1 trong những tuyển thủ vật có trình độ tốt mà thể thao Việt Nam đang sở hữu. Trong một số lần trò chuyện, đô vật Mỹ Trang từng bảo rằng được thi đấu ở các Đại hội mà có sự cổ vũ của người thân, đặc biệt là các chị em gái của mình thì luôn mang lại những cảm xúc khó tả với bản thân. “Năm nay tôi được thi đấu cùng chị Hạnh và em Linh tại Thái Lan. Cả 3 chị em đang tập trung chuẩn bị chuyên môn và quyết tâm đạt thành tích như sự chuẩn bị của mình”, tuyển thủ Mỹ Trang chia sẻ.

Gần 4 năm trước trên sàn đấu tại SEA Games 31-2021, khán giả đã chứng kiến gia đình các tuyển thủ này lặn lội từ quê nhà ở thành phố Huế tới Hà Nội ngồi khán đài cổ vũ hết lòng. Từ sự nhiệt thành đó để thấy, gia đình là động lực tinh thần lớn nhất để lần lượt Mỹ Trang, Mỹ Hạnh, Mỹ Linh tập trung vào chuyên môn, phát triển sự nghiệp VĐV.