27 trận không thua: Kỷ lục của HLV Kim Sang-sik chờ thử thách Thái Lan

Chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 mang về 3 điểm cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời giúp HLV Kim Sang-sik tiếp tục kéo dài một cột mốc đặc biệt.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục chuỗi trận thăng hoa cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 27 trận liên tiếp không thua, chuỗi thành tích dài nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia.

Lần gần nhất Việt Nam nhận thất bại là trận giao hữu thua Thái Lan 1-2 ngày 10-9-2024. Một tháng sau, trận hòa Ấn Độ 1-1 mở đầu cho hành trình bất bại kéo dài gần hai năm dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc. Đến tháng 8-2026, khi chuỗi trận đạt con số 23, Việt Nam đã vượt kỷ lục 21 trận bất bại mà Thái Lan thiết lập trong giai đoạn 1995-1996.

Đến FIFA ASEAN Cup 2026, cột mốc ấy tiếp tục được đẩy lên. Trận thắng Philippines tối 26-9 đưa con số hiện tại lên 27, đồng thời bỏ khá xa kỷ lục 18 trận bất bại trước đây của riêng đội tuyển Việt Nam, được tạo nên qua các giai đoạn dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang-seo.

Điều đáng chú ý là trận thứ 27 trong chuỗi bất bại lại diễn ra đầy khó khăn. Philippines mang đến Indonesia lực lượng giàu thể lực với nhiều cầu thủ trưởng thành ở nước ngoài và gây sức ép đáng kể trong hiệp hai. Đình Bắc ghi bàn duy nhất sau đường bóng từ Williams Minh Hoàng, trong khi hàng phòng ngự Việt Nam phải trải qua những phút cuối căng thẳng. Một bàn thắng của Philippines ở phút 83 cũng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

Giai đoạn thành công của ông Kim gắn liền với sự tỏa sáng của Đình Bắc. Ảnh: ANH KHOA

HLV Kim Sang-sik thừa nhận đây là trận đấu không dễ dàng. Việt Nam vẫn còn những vấn đề cần điều chỉnh về khả năng kết nối giữa các tuyến và tổ chức phòng ngự. Bên cạnh đó, tình trạng của Nguyễn Xuân Son sau khi phải rời sân vì chấn thương cũng trở thành mối quan tâm trước lượt trận thứ hai.

Nhưng thử thách lớn nhất đang ở phía trước. Ngày 29-9, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua giành ngôi đầu bảng B. Thái Lan mở màn bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan và đang đứng trên Việt Nam nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Cuộc đối đầu này càng đáng chú ý khi chính Thái Lan là đội gần nhất đánh bại Việt Nam trước khi chuỗi bất bại bắt đầu. Kể từ thất bại ấy, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã bước qua một hành trình hoàn toàn khác và thậm chí vượt qua kỷ lục bất bại từng thuộc về bóng đá Thái Lan.