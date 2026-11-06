2026, năm của những màn chia tay tiếc nuối nhất làng túc cầu

Năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử đối với làng túc cầu khi chứng kiến sự thoái lui đồng loạt của một thế hệ huyền thoại ở cấp độ đội tuyển. Trước Cristiano Ronaldo, những ngôi sao lớn nào đã chia tay màu áo quốc gia?

Lionel Messi (Argentina)

Trước quyết định của Ronaldo không lâu, Lionel Messi đã nói lời giã từ đội tuyển quốc gia Argentina sau loạt trận giao hữu tri ân vào tháng 10/2026. Ở tuổi 39, Messi đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh lịch sử đối với xứ sở Tango.

Anh khép lại sự nghiệp quốc tế với 191 trận đấu và 112 bàn thắng. Đỉnh cao chói lọi nhất của Messi là chiếc cúp vàng World Cup 2022, nơi anh đóng vai trò thủ lĩnh tuyệt đối để giải cơn khát vô địch thế giới kéo dài 36 năm của người Argentina.

Cùng với đó, Messi đã dẫn dắt đội nhà đoạt cú đúp danh hiệu Copa America vào các năm 2021 và 2024, cùng chiếc cúp Liên lục địa Finalissima 2022. Mới nhất, anh bừng sáng đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026. Từ những giọt nước mắt thất bại trong giai đoạn đầu sự nghiệp cho đến khoảnh khắc ngự trị trên đỉnh thế giới, hành trình quốc tế của Messi là câu chuyện về sự kiên định và phẩm chất thiên tài.

Sự rút lui của anh để lại khoảng trống mênh mông, nhưng di sản và chuẩn mực kỷ lục mà anh thiết lập sẽ còn trường tồn qua nhiều thế hệ.

Messi và Neuer đều đã chia tay đội tuyển sau World Cup 2026

Manuel Neuer (Đức)

Bóng đá Đức cũng chính thức khép lại một kỷ nguyên phòng ngự lẫy lừng khi thủ thành Manuel Neuer giã từ Cỗ xe tăng để tập trung tối đa cho Bayern Munich. Qua 15 năm đứng trong khung gỗ ĐTQG với 124 trận bắt chính, Neuer đã định nghĩa lại hoàn toàn khái niệm thủ môn hiện đại bằng phong cách thủ môn quét dũng mãnh, chủ động và đầy tính cách mạng.

Dấu son rực rỡ nhất của Neuer là chức vô địch World Cup 2014 tại Brazil, giải đấu mà anh thi đấu thăng hoa tột bậc, giành danh hiệu Găng tay Vàng và trở thành bức tường thành vững chắc đè bẹp mọi hàng công đối phương.

Anh là chốt chặn đáng tin cậy trải qua 4 kỳ World Cup và 4 kỳ EURO, nhiều năm giữ cương vị thủ quân đội tuyển Đức. Quyết định rút lui khỏi đấu trường quốc tế sau giải đấu lớn năm 2026 được xem là bước đi chuẩn xác, giúp Neuer bàn giao lại vị trí số một trong khung thành Mannschaft cho thế hệ kế cận, đồng thời kéo dài sự nghiệp đỉnh cao ở cấp CLB.

Neymar (Brazil)

Sau khi dừng bước trước Na Uy ở World Cup 2026, Neymar đã chia tay đội tuyển Brazil. Quyết định chia tay đội tuyển quốc gia của anh đánh dấu sự khép lại của một chương đầy cảm xúc và thăng trầm trong lịch sử bóng đá xứ sở Samba.

Trong suốt hơn 1 thập kỷ cống hiến, Neymar gánh vác kỳ vọng khổng lồ của một biểu tượng số 10 huyền thoại, nỗ lực đưa Selecao tìm lại vinh quang World Cup. Dù chạm mốc lịch sử khi vượt qua "Vua bóng đá" Pele để trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của Brazil, song hành trình của anh lại thường bị phủ bóng bởi những chấn thương ở các thời khắc quyết định.

Lời chia tay này được coi là dấu mốc cá nhân khi cơ thể và tâm trí của anh cần được nghỉ ngơi sau nhiều năm chịu đựng áp lực nặng nề. Nó cũng mở đường cho một thế hệ trẻ trung, giàu khát khao như Vinicius, Estevao hay Rodrygo bước lên lĩnh xướng hàng công.

Neymar từ giã sau trận thua Na Uy

Dù giấc mơ nâng cao chiếc cúp vàng thế giới mãi dang dở nhưng di sản của Neymar vẫn vẹn nguyên trong lòng người hâm mộ: những pha đi bóng ma thuật, niềm vui chơi bóng thuần khiết và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ vì màu cờ sắc áo vàng - xanh.

James Rodriguez (Colombia)

Một cái tên vĩ đại khác khép lại sự nghiệp quốc tế trong năm 2026 là tiền vệ kỳ cựu James Rodriguez của đội tuyển Colombia. Dù thường xuyên đối mặt với sự hoài nghi xuyên suốt sự nghiệp, song James Rodriguez đã chứng minh giá trị bằng sự tận hiến bền bỉ để vươn lên trở thành cây săn bàn hàng đầu của đội tuyển quốc gia. Anh là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho đội tuyển và là người ghi bàn nhiều thứ 2 trong lịch sử Colombia, chỉ sau Radamel Falcao.

James Rodriguez là mắt xích chiến thuật không thể thay thế trong đội hình từng vào đến tứ kết World Cup 2014, nơi lối chơi kỹ thuật, sự sáng tạo đã đưa James Rodriguez lên hàng ngũ những ngôi sao sáng nhất thế giới.

James Rodriguez tiếp tục đóng góp công lớn giúp tuyển Colombia tiến sâu ở Copa America 2024 (á quân). Lời chia tay màu áo vàng trong năm 2026 đánh dấu hồi kết cho một tấm gương mẫu mực về tính chuyên nghiệp, sự hy sinh và lòng kiên trì phi thường, mở đường cho cầu thủ 35 tuổi tận hưởng trọn vẹn những năm tháng chơi bóng còn lại tại giải đấu quốc nội (đã trở về chơi cho Nacional).

James Rodriguez đã ghi 31 bàn cho đội tuyển Colombia

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Và gần nhất là trường hợp của Ronaldo. Ngày 05/11/2026, Cristiano Ronaldo chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41, khép lại hành trình 23 năm phục vụ với tư cách là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá quốc tế. Kể từ màn ra mắt vào tháng 8/2003, CR7 đã xác lập những cột mốc dường như không thể phá vỡ với 234 lần khoác áo ĐTQG và ghi 146 bàn thắng.

Anh là linh hồn đưa Selecao châu Âu thoát khỏi cái mác “kẻ về nhì vĩ đại” để bước lên đỉnh vinh quang tại EURO 2016 trên đất Pháp, mở ra kỷ nguyên vàng son cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Bên cạnh đó, Ronaldo còn dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch UEFA Nations League các năm 2019 và 2025. Ronaldo trải qua 6 kỳ World Cup và 6 vòng chung kết EURO, luôn thể hiện tinh thần chiến binh, ý chí bất khuất cùng tấm băng thủ quân để định hình bản sắc bóng đá Bồ Đào Nha suốt 2 thập kỷ.