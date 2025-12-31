2025 toàn drama nhà Beckham

Trong suốt nhiều năm, gia đình Beckham luôn được xem là biểu tượng của sự gắn kết và thành công khi David Beckham là huyền thoại bóng đá, Victoria Beckham là biểu tượng thời trang, cùng bốn người con trưởng thành trong ánh hào quang. Tuy nhiên, năm 2025 đã đánh dấu giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất của gia đình quyền lực này, khi mâu thuẫn giữa con trai cả Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz với David và Victoria Beckham dần lộ diện và kéo dài suốt cả năm.

2025 không còn thấy bức ảnh đầy đủ thành viên nhà Beckham như thế này nữa (Ảnh: IGNV)

Rạn nứt âm ỉ từ đầu năm

Ngay từ những tháng đầu năm 2025, truyền thông quốc tế đã bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường. Brooklyn Beckham và Nicola Peltz gần như vắng bóng hoàn toàn trong các hoạt động gia đình, không xuất hiện trong những dịp tụ họp quen thuộc. Trên mạng xã hội, sự tương tác giữa Brooklyn với bố mẹ ruột trở nên thưa thớt, trong khi Nicola chủ yếu chia sẻ hình ảnh bên gia đình nhà vợ tại Mỹ.

Ở giai đoạn này, mọi thứ vẫn được xem là khoảng cách riêng tư, chưa bùng nổ thành xung đột công khai. Tuy nhiên, sự im lặng kéo dài đã đặt nền móng cho những căng thẳng lớn hơn sau đó.

Sinh nhật 50 tuổi của David Beckham không trọn vẹn

Tháng 5/2025, David Beckham tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 50, cột mốc đặc biệt không chỉ với cá nhân cựu danh thủ Anh mà còn với cả gia đình. Sự kiện quy tụ đông đủ bạn bè thân thiết, giới nghệ sĩ và ba người con còn lại của David – Victoria. Chỉ duy nhất Brooklyn Beckham và Nicola Peltz không xuất hiện.

Việc con trai cả vắng mặt trong ngày trọng đại của cha đã khiến truyền thông quốc tế đồng loạt đặt dấu hỏi. Với một người luôn đề cao giá trị gia đình như David Beckham, đây được xem là tín hiệu rạn nứt nghiêm trọng, không còn đơn thuần là khoảng cách địa lý hay lịch trình bận rộn.

Sinh nhật Beckham vắng mặt gia đình con trai cả (Ảnh: IGNV)

Mâu thuẫn phơi bày

Sau sinh nhật David Beckham, căng thẳng nhanh chóng leo thang. Giữa năm 2025, báo chí quốc tế ghi nhận việc Brooklyn ngừng theo dõi và thậm chí chặn (block) tài khoản mạng xã hội của David, Victoria và em trai Cruz. Thông tin này sau đó được chính Cruz Beckham gián tiếp xác nhận, khẳng định gia đình không chủ động "unfollow" mà bị Brooklyn chặn trước.

Đây được xem là bước ngoặt khiến mâu thuẫn từ phạm vi riêng tư chuyển sang công khai. Trong thế giới của người nổi tiếng, đặc biệt với gia đình sống dựa nhiều vào hình ảnh như Beckham, hành động "block" mang ý nghĩa cắt đứt liên lạc rõ ràng và dứt khoát.

Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu rạn nứt

Từ nửa cuối năm 2025, truyền thông quốc tế bắt đầu xoáy sâu vào mối quan hệ giữa Victoria Beckham và con dâu Nicola Peltz. Hàng loạt bài viết phân tích sự khác biệt về văn hóa, lối sống và quyền ảnh hưởng trong gia đình. Một bên là Victoria, người mẹ nổi tiếng với cá tính mạnh và tính kiểm soát cao, một bên là Nicola, ái nữ nhà tài phiệt Mỹ, độc lập và có nền tảng gia đình vững chắc.

Dù không bên nào lên tiếng trực tiếp, các bài đăng mạng xã hội với nội dung ẩn ý, những hình ảnh gia đình đối lập trong cùng thời điểm liên tục bị truyền thông diễn giải như "đòn đáp trả" ngầm giữa hai phía. Mâu thuẫn vì thế ngày càng bị khuếch đại.

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu rạn nứt (Ảnh: IGNV)

Về cuối năm, David Beckham được cho là đã nhiều lần phát đi thông điệp hòa giải. Ông chia sẻ những hình ảnh gia đình cũ, những dòng trạng thái mang tính cảm xúc, nhấn mạnh tầm quan trọng của tình thân. Victoria Beckham cũng hạn chế nhắc trực tiếp đến Brooklyn, thay vào đó đăng tải hình ảnh ba người con còn lại như một cách giữ sự cân bằng.

Tuy nhiên, Brooklyn Beckham gần như không có phản hồi công khai. Cao trào của sự xa cách diễn ra vào dịp Giáng sinh 2025, khi Brooklyn và Nicola lựa chọn đón lễ cùng gia đình nhà vợ tại Mỹ, trong khi David, Victoria và các con còn lại quây quần tại Anh. Sự chia tách này được báo chí quốc tế xem là minh chứng rõ ràng cho việc mâu thuẫn vẫn chưa được hóa giải.

Hình ảnh gia đình Beckham sụp đổ

Kết thúc năm 2025, không có tuyên bố chính thức nào từ các thành viên về nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn. Tuy nhiên, chuỗi sự kiện kéo dài suốt cả năm đã đủ để khẳng định gia đình Beckham không còn là hình mẫu như trước.

Brooklyn Beckham cho thấy lựa chọn rõ ràng ưu tiên gia đình nhỏ và cuộc sống riêng bên Nicola Peltz. Trong khi đó, David và Victoria Beckham phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong vai trò làm cha mẹ, giữ gìn sự gắn kết giữa các con khi họ đã trưởng thành và có thế giới riêng.

Năm 2025 khép lại với nhiều câu hỏi bỏ ngỏ và tương lai của mối quan hệ gia đình Beckham vẫn là dấu hỏi lớn.