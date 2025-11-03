2 võ sĩ của TPHCM góp mặt ở đội tuyển judo Việt Nam dự giải vô địch quyền thế giới 2025

Nội dung biểu diễn (kata) cũng là nội dung quan trọng của đội tuyển judo Việt Nam. Ảnh: TUẤN ANH

Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam nội dung biểu diễn quyền cho biết 6 tuyển thủ được đăng ký tham dự giải vô địch quyền thế giới 2025 từ ngày 4-11 tới 11-11.

Trong thành phần các tuyển thủ tham gia giải vô địch quyền thế giới lần này, thể thao TPHCM có 2 võ sĩ là Phạm Thiện Nhân và Lê Khánh Ngọc.

Ngoài họ, ban huấn luyện còn cử lực lượng gồm các tuyển thủ Trần Quốc Cường, Nguyễn Bảo Ngọc, Phan Minh Hạnh, Trần Lê Phương Nga.

Năm nay, giải vô địch quyền thế giới 2025 quy tụ 466 VĐV của 37 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia tranh tài. Các tuyển thủ sẽ tranh tài những nhóm nội dung kata (biểu diễn) quy định dành cho nam, nữ. Tại khu vực Đông Nam Á, ngoài đội Việt Nam, các đội Thái Lan, Philippines có cử tuyển thủ tham dự.

Tại SEA Games 33-2025, môn judo có đưa vào nội dung kata để VĐV thi đấu tranh thành tích huy chương. Theo đó, 2 nội dung được tổ chức là nage-no-kata nam và ju-no-kata nữ. Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam sẽ kiểm tra thêm chuyên môn của võ sĩ từ giải vô địch quyền thế giới 2025 để tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025. Đại diện ban huấn luyện cho biết mục tiêu dành cho các võ sĩ tại giải vô địch quyền thế giới 2025 là nỗ lực đạt kết quả cao nhất.