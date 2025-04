Đối đầu với 2 ứng viên vô địch trong 2 lượt trận đầu tiên giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam vẫn đang duy trì được thành tích bất bại. Trong cả 2 trận gặp Australia và Nhật Bản, đoàn quân áo đỏ đều bị dẫn trước. Nhưng sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc đã giúp U17 Việt Nam tìm được bàn gỡ hoà.

2 điểm sau 2 lượt trận giúp U17 Việt Nam giữ được quyền tự quyết trước lượt trận cuối cùng. Nếu đánh bại U17 UAE, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lọt vào tứ kết và giành quyền tham dự U17 World Cup 2025.

U17 Việt Nam đã 2 lần "thoát hiểm" tại vòng bảng U17 châu Á

Nhưng còn một cuộc đua “đường dài” khác mà U17 Việt Nam cần lưu tâm. Theo quy định từ LĐBĐ châu Á (AFC), phân nhóm hạt giống ở vòng loại giải U17 sẽ dựa vào thành tích ở giải đấu liền trước đó.

2 năm trước, U17 Việt Nam đứng cuối bảng tại vòng bảng giải U17 châu Á 2023. Việc xếp cuối bảng khiến đoàn quân áo đỏ phải bắt đầu vòng loại giải đấu năm 2025 với vị trí trong nhóm hạt giống số hai.

Lá thăm may mắn đưa U17 Việt Nam gặp U17 Yemen và tránh được nhiều đối thủ nặng ký như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Uzbekistan. Dù vậy, đoàn quân áo đỏ cũng phải rất vất vả mới vượt qua được vòng loại nhờ tấm vé vớt cho đội nhì bảng xuất sắc.

U17 Việt Nam từng gặp nhiều khó khăn tại vòng loại giải U17 châu Á 2025

Để tránh đối mặt với nguy cơ tương tự, U17 Việt Nam cần lọt vào top 10 đội thành tích tốt nhất vòng bảng giải U17 châu Á 2025 để đảm bảo vị trí trong nhóm hạt giống cao nhất tại vòng loại năm tiếp theo.

Con đường lý tưởng nhất đương nhiên là lọt vào tứ kết. Khi ấy, U17 Việt Nam vừa có vé tham dự U17 World Cup 2025 đồng thời tạo thuận lợi cho lứa U17 kế cận.

Trong trường hợp không thể vào tứ kết, đoàn quân áo đỏ vẫn cần nỗ lực hết sức để vừa giữ vững vị trí thứ ba trong bảng đấu, vừa đạt điểm số và hiệu số thật tốt nhằm lọt vào top 10 đội thành tích cao nhất vòng bảng.

Theo tính toán, U17 Việt Nam tạm thời xếp thứ 3 trên BXH thành tích các đội hạng ba và hạng tư trong các bảng đấu giải U17 châu Á 2025. Thầy trò HLV Cristiano Roland có 2 điểm và hiệu số 0, ghi được 2 bàn thắng và nhận 2 bàn thua.

U17 Việt Nam tạm xếp thứ ba trên BXH thành tích các đội hạng ba và hạng tư vòng bảng giải U17 châu Á 2025

2 đội đứng đầu BXH nói trên sẽ lọt top 10 đội thành tích cao nhất vòng bảng. Thành tích của U17 Việt Nam hiện vượt trội hơn các đội như Thái Lan, Trung Quốc hay Iran nhưng tạm xếp sau Oman và Yemen.

Tất nhiên, chiến thắng trước U17 UAE là mục tiêu mà U17 Việt Nam dồn toàn tâm toàn sức hướng đến. Song nếu như chẳng may không thể giành trọn 3 điểm, một kết quả hoà vẫn có thể giúp đoàn quân áo đỏ cải thiện thứ hạng so với các đội xếp thứ ba khác và mang tới lợi ích đường dài. Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 UAE diễn ra lúc 22h00 ngày 10/4 (giờ Việt Nam) trên SVĐ King Fahd Sports City, Saudi Arabia.