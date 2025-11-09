2 sao tuyển Việt Nam toả sáng, gieo mối lo lớn cho cả tuyển Trung Quốc lẫn Malaysia

Chiều 9/11, CLB HAGL có trận đấu quan trọng gặp CLB Thanh Hoá ở đấu trường V.League. Đây là cuộc chiến mà một số tuyển thủ U22 vừa được triệu tập sẽ đá chính, như Thủ môn Trung Kiên, trung vệ Đinh Quang Kiệt bên phía chủ nhà HAGL, hay các tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận bên phía CLB Thanh Hoá.

Trong trận đấu này, dấu ấn của tiền vệ Văn Thuận có lẽ sẽ là điểm nhấn nổi bật bậc nhất. Chính cầu thủ này đã ghi dấu ấn với pha kiến tạo đẹp mắt để tạo ra bước ngoặt của trận đấu, giúp CLB Thanh Hoá vươn lên dẫn bàn.

Phút 45 trong thế trận có phần bế tắc của cả hai bên, Văn Thuận trên chấm phạt góc phía cánh trái đã tung ra pha treo bóng như đặt, tạo cơ hội để Mamadou đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Trung Quốc và Thanh Hoá vươn lên dẫn 1-0.

Trước khi thực hiện pha kiến tạo này, Văn Thuận cũng chơi tốt, tận dụng kỹ thuật cá nhân để gây ra nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của HAGL. Có thể kể tới một số tình huống như cú sút phạt trực tiếp rất nguy hiểm của anh ở phút thứ 7 nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc, hay cú sút bóng lợi hại chỉ khoảng 4 phút sau đó, khiến Jairo Filho bên phía HAGL phải phá bóng ngay trước vạch vôi. Có lẽ nếu may mắn hơn, chính Văn Thuận mới là người ghi bàn đầu tiên của trận đấu.

Văn Thuận (phải) ghi dấu ấn trong trận đấu.

Thời điểm cuối hiệp 2, Văn Thuận tiếp tục tạo thêm một cơ hội nguy hiểm. Tiền vệ này băng lên phía cảnh phải rồi treo bóng khá thuận lợi vào trong, nhưng tiếc rằng 2 tiền đạo Thanh Hoá trong vòng cấm HAGL lại không thể đánh đầu trúng bóng.

Cao trào của trận đấu xảy ra đúng phút 90+10. Lần này, người toả sáng vẫn là một ngôi sao U22 Việt Nam nhưng ở bên phía HAGL đó là Đinh Quang Kiệt.

Đội chủ nhà được hưởng đá phạt trực tiếp, bóng treo vào trong, và Quang Kiệt đã xuất hiện đúng lúc, tung cú sút tung lưới Thanh Hoá, ấn định tỷ số chung cuộc 1-1.

Rõ ràng, dù không có lợi thế thể hình (chỉ cao 1m76) nhưng kỹ thuật, tư duy chơi bóng hiện tại và lối chơi lăn xả của Văn Thuận đã khiến anh ghi điểm ở trận này. Tiền vệ sinh năm 2006 đã cho thấy anh xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League mùa trước. Trong khi đó, Đinh Quang Kiệt chơi không nổi bật suốt hơn 90 phút, nhưng bàn thắng phút 90+10 cũng giúp anh "ghi điểm" trong mắt người hâm mộ.

Việc Văn Thuận đạt phong độ cao và Quang Kiệt ghi bàn cũng chính là tin vui cho U22 Việt Nam trong bối cảnh toàn đội sắp hội quân để đá 2 giải Panda Cup tại Trung Quốc và SEA Games 33. Chắc hẳn, khi theo dõi màn trình diễn của Văn Thuận hay Quang Kiệt, các đối thủ như U22 Trung Quốc ở Panda Cup, hay U22 Malaysia ở SEA Games, cũng sẽ phải cảnh giác cao độ.

Tỷ số chung cuộc: HAGL 1-1 CLB Thanh Hoá

Đội hình xuất phát: