18 tuyển thủ cùng làm đơn, yêu cầu phế truất HLV trưởng người Thái Lan

Đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa trong trận thắng Việt Nam 1-0 tại Asian Cup 2026

Theo Yahoo, 18 tuyển thủ nữ Đài Bắc Trung Hoa cùng ký tên trong đơn kiến nghị, cho rằng ban huấn luyện hiện tại bộc lộ nhiều hạn chế. Họ không hài lòng với cách huấn luyện của HLV trưởng Prasobchoke Chokemor, đặc biệt là khối lượng các bài tập quá nặng khiến các cầu thủ dễ chấn thương.

Trong đơn, 18 người cũng đưa ra 3 yêu cầu lớn gồm thay HLV Prasobchoke Chokemor, tái cấu trúc ê kíp huấn luyện và bảo đảm tính minh bạch trong cơ chế vận hành đội tuyển.

Sức ép từ phía cầu thủ khiến giới chức bóng đá Đài Bắc Trung Hoa phải vào cuộc. Trong cuộc họp sơ bộ với đại diện cầu thủ, các bên đã thống nhất chương trình cải tổ gồm 9 điểm, trong đó có phương án thay ngay thuyền trưởng và tổ chức lại bộ máy chuyên môn.

HLV Prasobchoke Chokemor đã giúp Đài Bắc Trung Hoa giành vé dự World Cup 2027 nhưng vẫn bị chỉ trích

Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình ra quyết định lại tiếp tục bị trì hoãn. Theo trang Yahoo, cuộc họp trực tuyến của Liên đoàn bóng đá Đài Bắc Trung Hoa ban đầu có 6 thành viên tham gia, vừa đủ quá bán để bỏ phiếu. Nhưng khi đến nội dung quan trọng nhất là bỏ phiếu thay HLV thì số người còn trực tuyến chỉ còn 4. Con số này không đáp ứng yêu cầu (theo quy tắc hoạt động của Liên đoàn bóng đá Đài Bắc Trung Hoa), khiến cuộc họp rơi vào tình trạng bế tắc.

Diễn biến trên đồng nghĩa với việc kế hoạch làm mới băng ghế chỉ đạo của đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục bị trì hoãn. Tuần sau, Liên đoàn bóng đá Đài Bắc Trung sẽ gặp gỡ ông Prasobchoke Chokemor để tìm hiểu vấn đề trước khi bước vào lần biểu quyết tiếp theo.

Việc một đội bóng đòi phế truất người đứng đầu là khá hiếm, đặc biệt trong thế giới bóng đá nữ. Những gì đang xảy ra với ông Prasobchoke Chokemor được cho là xuất phát từ những suy nghĩ không phục từ các cầu thủ. Theo Yahoo, không ít tuyển thủ Đài Bắc Trung Hoa cho rằng đội tuyển của họ phải được dẫn dắt bởi một HLV đến từ nền bóng đá tên tuổi hơn thay vì ngang hàng như Thái Lan .