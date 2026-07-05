11m căng như dây đàn: Paraguay quấy rối đến cùng, Pháp "phản đòn" cực đau Đoàn Dự | 05/07/2026 09:38 Báo lỗi cho Soha Các cầu thủ Paraguay tìm mọi cách quấy rối pha đá phạt đền của Pháp, nhưng Mbappe đáp lại bằng cú sút cực kỳ bản lĩnh để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Phút 61, sau khi tuyển Pháp bế tắc mãi không ghi được bàn, HLV Deschamps thực hiện sự thay đổi người đầu tiên, Doue vào thay Barcola. Và chỉ ít phút sau, Doue đi bóng giữa 4 cầu thủ Paraguay trong vùng cấm địa, buộc đối phương phải phạm lỗi, mang về quả 11m sau khi trọng tài tham khảo VAR.Khi phải nhận penalty, các cầu thủ Paraguay tìm mọi cách phá rối đối thủ. Nhưng tuyển Pháp cũng có các ứng phó cực kỳ khôn ngoan. Dembele không phải người sẽ đá phạt, nhưng anh đứng cấm bóng chờ và bảo vệ kĩ chấm 11m trong khi Mbappe chuẩn bị. Dù vậy, các cầu thủ Paraguay tiến đến gây áp lực từ mọi hướng. Số 2 Velazquez lẻn đến từ phía sau, đạp vài lần vào chấm 11m vừa để phá mặt cỏ vị trí này, vừa mong khiến đối phương mất bình tĩnh, hay chỉ như một cách để... tạo vận đen cho Pháp. Đáp lại chiêu trò này, Dembele chỉ biết... cười trừ.Tới khi Mbappe tiến lên nhận bóng chuẩn bị thực hiện 11m, các cầu thủ Paraguay vẫn cố gắng vây quanh tạo áp lực rất lâu.Hết các cầu thủ Paraguay, tới thủ môn Gill tiến lên muốn chơi trò tâm lý với Mbappe.Nhưng sau cùng, Mbappe đã rất bình tĩnh, đánh lừa được Gill và sút bóng tung lưới Paraguay. Pha ghi bàn của Mbappe là cú đáp trả hoàn hảo cho những tiểu xảo của Paraguay, giúp Pháp vào Tứ kết World Cup 2026 gặp Ma Rốc. Tags Mbappe pháp Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/11m-cang-nhu-day-dan-paraguay-quay-roi-den-cung-phap-phan-don-cuc-dau-a647722.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha