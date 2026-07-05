11m căng như dây đàn: Paraguay quấy rối đến cùng, Pháp "phản đòn" cực đau

Khi phải nhận penalty, các cầu thủ Paraguay tìm mọi cách phá rối đối thủ. Nhưng tuyển Pháp cũng có các ứng phó cực kỳ khôn ngoan. Dembele không phải người sẽ đá phạt, nhưng anh đứng cấm bóng chờ và bảo vệ kĩ chấm 11m trong khi Mbappe chuẩn bị. Dù vậy, các cầu thủ Paraguay tiến đến gây áp lực từ mọi hướng. Số 2 Velazquez lẻn đến từ phía sau, đạp vài lần vào chấm 11m vừa để phá mặt cỏ vị trí này, vừa mong khiến đối phương mất bình tĩnh, hay chỉ như một cách để... tạo vận đen cho Pháp. Đáp lại chiêu trò này, Dembele chỉ biết... cười trừ.