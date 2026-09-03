100 doanh nghiệp nhà nước đóng góp hơn 16% tổng thu ngân sách cả nước

Theo dữ liệu STATE 100 năm 2026, tổng số thực nộp ngân sách của 100 doanh nghiệp nhà nước đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước, sau khi loại trừ phần đóng góp bị tính trùng giữa công ty mẹ và công ty con, đạt 425.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách quốc gia.

Quy mô đóng góp không chỉ tập trung ở một vài doanh nghiệp đứng đầu. Trong 100 doanh nghiệp được xếp hạng, có 71 doanh nghiệp thực nộp trên 1.000 tỷ đồng, trong đó 14 doanh nghiệp vượt 10.000 tỷ đồng. Ngay doanh nghiệp đứng ở vị trí thứ 100 cũng có số thực nộp 468 tỷ đồng.

So với PRIVATE 100, các doanh nghiệp đứng đầu STATE 100 tập trung nhiều hơn ở những lĩnh vực có quy mô vốn lớn và giữ vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế như dầu khí, điện, than - khoáng sản, xăng dầu, viễn thông... Đây là những lĩnh vực gắn trực tiếp với nguồn cung năng lượng, hạ tầng và các đầu vào quan trọng cho sản xuất, lưu thông hàng hóa và đời sống kinh tế - xã hội.

Vì vậy, bên cạnh khoản thực nộp ngân sách, quy mô hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty trong STATE 100 còn gắn với việc vận hành những nguồn lực và hệ thống có phạm vi ảnh hưởng rộng tới nhiều ngành khác của nền kinh tế.