Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Thể thao Việt Nam khi không chỉ duy trì vị thế tại khu vực mà còn tạo ra những cú hích vang dội ở các đấu trường quốc tế lớn.

1. Việt Nam vô địch ASEAN Cup

Đêm 05/01/2025 tại sân vận động Rajamangala, Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đã đánh bại Thái Lan với tổng tỉ số 5-3 sau hai lượt trận chung kết kịch tính. Hình ảnh đội trưởng Duy Mạnh cùng toàn đội nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á đã chính thức chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài hơn nửa thập kỷ, mở màn cho một năm đại cát của bóng đá nước nhà.

Việt Nam vô địch ASEAN Cup đầu năm 2025 (Ảnh: Tú Anh)

2. U22, U23 Việt Nam lập cú đúp lịch sử

Vượt qua áp lực nghẹt thở từ chảo lửa của nước chủ nhà, các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games sau chiến thắng quả cảm trong trận chung kết. Trước đó vào tháng 7/2025, U23 Việt Nam đã lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á tại Indonesia.

3. Kỳ tích ba chị em ruột giành 3 HCV SEA Games

Tại SEA Games 33, hình ảnh ba chị em ruột trong một gia đình võ thuật tại Huế cùng bước lên bục cao nhất để nhận Huy chương Vàng ở các hạng cân khác nhau đã trở thành khoảnh khắc truyền cảm hứng nhất năm. Câu chuyện về sự hy sinh của cha mẹ và nỗ lực bền bỉ của ba chị em đã phủ sóng toàn bộ mạng xã hội, trở thành biểu tượng cho nghị lực và tinh thần hiếu học của con người Việt Nam.

3 chị em ruột giành 3 HCV SEA Games (Ảnh: FBNV)

4. Đội tuyển Futsal Nữ Việt Nam: Bước ngoặt lịch sử với tấm HCV SEA Games

Sau nhiều năm núp bóng kình địch Thái Lan, các cô gái Futsal Việt Nam đã tạo nên cuộc lật đổ ngoạn mục để lần đầu tiên giành tấm HCV SEA Games. Chiến tích này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự đầu tư chuyên nghiệp đối với bóng đá trong nhà nữ.

Futsal nữ giành HCV SEA Games (Ảnh: VFF)

5. Nguyễn Hoàng Đức và cú "Hat-trick" Quả bóng Vàng Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chính thức đi vào lịch sử khi lần thứ ba được vinh danh tại Gala Quả bóng Vàng Việt Nam 2025. Với phong độ ổn định xuyên suốt từ CLB đến ĐTQG, anh được đánh giá là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất, là "linh hồn" trong lối chơi của Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Hoàng Đức lần thứ 3 giành BQV (Ảnh: Vũ Thanh)

6. Sự bùng nổ của Nguyễn Đình Bắc

Năm 2025 chứng kiến sự thăng hoa rực rỡ của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc. Với những bàn thắng solo đẳng cấp trong màu áo U23 Việt Nam, Đình Bắc trở thành biểu tượng cho sự tự tin, dám đột phá của thế hệ cầu thủ Gen Z.

Đình Bắc là gương mặt mới toả sáng (Ảnh: FBNV)

7. Thể thao Việt Nam giữ vững vị thế Top đầu tại SEA Games 33

Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn xuất sắc cán đích trong Top 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33. Đặc biệt, sự thống trị ở các môn Olympic trọng điểm như Điền kinh, Bơi lội và Bắn súng cho thấy sự chuyển dịch đúng đắn trong chiến lược đầu tư dài hạn.

Đoàn thể thao Việt Nam cán đích ở top 3 SEA Games 33 (Ảnh: HĐ)

8. Cơn sốt Pickleball

Năm 2025 ghi nhận sự bùng nổ chưa từng có của bộ môn Pickleball tại Việt Nam. Từ một môn thể thao mới lạ, Pickleball đã len lỏi vào mọi ngõ ngách, từ các thành phố lớn đến vùng nông thôn, tạo nên một cộng đồng tập luyện năng động và thu hút lượng tương tác khổng lồ. Năm 2025 pickleball Việt Nam còn liên tục gặt hái huy chương ở các chặng PPA Tour Asia.

9. Bóng chuyền nữ Việt Nam phá vỡ "lời nguyền", hạ gục Thái Lan để vô địch SEA V-League

Trận chung kết SEA V-League 2025 đã chứng kiến một cột mốc lịch sử: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại "đế chế" Thái Lan sau nhiều thập kỷ chỉ biết đến vị trí á quân. Chiến thắng nghẹt thở 3-2 này đã làm bùng nổ các diễn đàn thể thao, đưa bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ tầm cỡ châu lục.

Bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch SEA V-League (Ảnh: VFV)

10. Trịnh Thu Vinh và màn trình diễn "không tưởng" tại đấu trường bắn súng

Với tâm lý thép và sự điềm tĩnh lạ kỳ, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã thâu tóm 4 tấm HCV và thiết lập 3 kỷ lục mới tại kỳ SEA Games 33. Hình ảnh Thu Vinh lạnh lùng trên bục bắn đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự tập trung và tính kỷ luật, cô thành "thần tượng" mới của giới trẻ yêu thể thao Việt Nam.