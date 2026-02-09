10 lần "gieo sầu" cho đối thủ Trung Quốc, cầu thủ Việt Nam giành ngôi Vua phá lưới giải quốc tế

U13 PVF khép lại giải bóng đá quốc tế FT Cup 2026 với vị trí thứ ba chung cuộc. Trong trận đấu tranh HCĐ, đại diện Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U13 Sichuan (Trung Quốc).

Phạm Quang Khải ghi bàn vào lưới U13 Sichuan ở trận tranh hạng ba

Với 2 bàn thắng trong trận tranh hạng ba, tiền đạo Phạm Quang Khải cũng giành luôn giải thưởng Vua phá lưới giải đấu. Phạm Quang Khải đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng xuyên suốt FT Cup 2026, góp công lớn vào thành tích chung của toàn đội. Cả 10 bàn thắng này đều được ghi vào lưới các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Phạm Quang Khải nhận phần thưởng Vua phá lưới

Giải bóng đá trẻ quốc tế FT Cup 2026 diễn ra ở Trung Quốc từ 3/2 đến 8/2. Giải đấu quy tụ 28 đội bóng U13 của các lò đào tạo trẻ từ Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Đức. U13 PVF thi đấu tổng cộng 6 trận, thắng 4, hòa 1, thua 1, ghi được 19 bàn thắng và nhận 2 bàn thua.