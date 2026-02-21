10 cầu thủ nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh: Bruno Fernandes chỉ xếp thứ 6

Với những nguồn thu khổng lồ, Ngoại hạng Anh là giải VĐQG trả lương cầu thủ hậu hĩnh nhất thế giới. Trang Daily Mail (Anh) mới đây đã tiết lộ danh sách 10 cầu thủ nhận lương cao nhất giải đấu.

Vị trí số một không ai khác ngoài Erling Haaland của Man City. Tiền đạo người Na Uy đang nhận mức lương lên tới 525.000 bảng/tuần. Với phong độ làm bàn khủng khiếp, Haaland cho thấy mình xứng đáng với con số này.

Haaland là cầu thủ nhận lương cao nhất giải Ngoại hạng Anh

Xếp ngay phía sau Haaland là Salah. Ngôi sao người Ai Cập đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên thành công của Liverpool với hàng loạt danh hiệu. Hiện tại, Salah nhận mức lương 400.000 bảng/tuần.

Khá bất ngờ khi Bruno Fernandes, tiền vệ trụ cột của MU suốt những năm gần đây, chỉ xếp thứ 6 trong danh sách với mức lương 300.000 bảng/tuần. Anh thậm chí không phải người nhận lương cao nhất tại sân Old Trafford. Bởi Casemiro hiện đang hưởng mức lương 350.000 bảng/tuần.

Bruno Fernandes nhận lương cao thứ 6 giải Ngoại hạng Anh

10 vị trí trong top 10 thuộc về 4 CLB Arsenal, Liverpool (cùng 3 người), Man City, MU (cùng 2 người). Trong nhóm “đại gia”, Chelsea là đội không có cái tên nào lọt vào top 10.

Top 10 cầu thủ nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh (bảng/tuần)

10. Gabriel Jesus (Arsenal) – 265.000

9. Kai Havertz (Arsenal) – 280.000

8. Alexander Isak (Liverpool) – 280.000

7. Omar Masmoush (Man City) – 295.000

6. Bruno Fernandes (MU) – 300.000

5. Bukayo Saka (Arsenal) – 300.000

4. Virgil van Dijk (Liverpool) – 350.000

3. Casemiro (MU) – 350.000

2. Mohamed Salah (Liverpool) – 400.000

1. Erling Haaland (Man City) – 525.000