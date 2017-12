Youtube thắt chặt chính sách quảng cáo, Youtuber hàng đầu Việt Nam khuyên mọi người "nghỉ làm Youtube"

Thời gian vừa qua, đã có thông tin cho biết hàng loạt công ty (trong đó bao gồm một số cái tên lớn như Adidas, Deutsche Bank, Hewlett-Packard) đã ngừng hợp tác với Youtube trong lĩnh vực quảng cáo.

Quyết định này được đưa ra sau khi có những báo cáo cho biết quảng cáo của các công ty này được xuất hiện cùng với video mang nội dung phản cảm hướng tới trẻ em.

Youtube ngay sau đó cũng đã có những động thái riêng của mình. Dịch vụ chia sẻ video lớn nhất thế giới này đã ngay lập tức gỡ quảng cáo khỏi hơn 50.000 kênh vi phạm chứa nội dung phản cảm với đối tượng trẻ em.

Ngoài ra, đại diện của YouTube cho biết họ đã xóa bỏ hơn 270 tài khoản và 150.000 video, đồng thời tắt comment ở hơn 625.000 video khác có nội dung nhắm tới trẻ em.

Chiến dịch càn quét của Youtube có vẻ như ngay lập tức đã ảnh hưởng đến cộng đồng Youtuber Việt Nam. Mới đây trên Facebook, Nguyễn Thành Nam (NTN) - một Youtuber rất nổi tiếng tại Việt Nam với 3 kênh Youtube đạt 3 triệu, 1.5 triệu và 800 nghìn subscribers, đã chia sẻ một bức "tâm thư" cho biết: 2 trong số 3 kênh của anh đã bị Youtube tắt quảng cáo.

Nguyễn Thành Nam (NTN) - một Youtuber rất thành công tại Việt Nam với ba kênh Youtube với tổng số subscribers vượt 5 triệu

Điều này đồng nghĩa với việc anh không kiếm được tiền quảng cáo từ hai kênh này nữa. "Nhiều bạn vẫn thấy có quảng cáo hiện nhưng đau lòng là doanh thu bạn không có hoặc chỉ có 0.5 %" - Nam viết.

Chia sẻ của Nguyễn Thành Nam trên Facebook về chính sách quảng cáo mới của Youtube

Nguyên nhân của việc này, theo thông tin được Nguyễn Thành Nam trao đổi trực tiếp với đại diện của Google, là do chính sách mới về quảng cáo của Youtube vừa được đề ra sau vụ lùm xùm vừa qua. Cụ thể, Youtube cho phép các nhà quảng cáo có quyền không đặt quảng cáo trên một số video với nội dung nhất định, thuộc về một kênh nhất định nào đó.

Nguyễn Thành Nam cũng đưa ra những lời cảnh báo, cùng theo đó là tỏ vẻ bi quan trước tương lai của cộng đồng Youtuber Việt. Theo anh, "Nội dung ở Việt Nam hiện nay đa số là reup, nhảm, câu view và không có ích mà Youtube nó cần video có nội dung hay, thân thiện với nhà quảng cáo. Nên các bạn sản xuất nội dung cẩn thận không là ngẻo hết đấy".

Đối với các kênh đã bị Youtube "cho vào tầm ngắm" và chặn kiếm tiền, Nam cũng chỉ biết đưa ra lời khuyên là kháng cáo liên tục cho đến cùng thì thôi, do "không còn gì để mất".

Cuối cùng, với chính sách ngày một thắt chặt, Nam cho rằng việc làm Youtube là ngày càng khó khăn và "không có tương lai", khuyên các Youtuber khác nên nghỉ làm.

Trước tình trạng này, các Network (một mạng lưới gồm tập hợp nhiều các kênh) cũng không thể ngồi yên.

Theo thông tin được chia sẻ với chúng tôi, mới đây Yeah1 (một network hàng đầu Việt Nam, sở hữu nhiều kênh lớn như YEAH1 TV, Vietnam Esports TV, DAM tv...) đã gửi tin nhắn đến nhiều chủ kênh, cho biết Youtube đang rà soát các kênh có nội dung liên quan đến trẻ em vi phạm.

Tin nhắn được Yeah1 gửi đến các chủ kênh

Qua đó, các kênh vi phạm sẽ bị network, trong trường hợp này là Yeah1, gỡ khỏi hệ thống. Được biết, do quá trình rà soát và phân loại kênh có nội dung xấu là do Google thực hiện, vậy nên network (vốn thường có nhiệm vụ "đùm bọc" các kênh của mình) sẽ không thể can thiệp và thay đổi quyết định.