Xử lý nghiêm những người đào đá quý trái phép ở Yên Bái

Liên quan đến vụ việc hàng nghìn người dân đổ lên núi tìm vận may "đổi đời" sau tin đồn có người đào được viên đá quý trị giá 4 tỷ đồng, chiều 9/7, trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, sau một ngày huy động gần 150 cán bộ công an, chiến sĩ dân quân tự vệ vào cuộc tuyên truyền, phong tỏa các tuyến đường lên núi, đến nay cơ bản tình hình khu vực cơ bản đã ổn định.



Người dân trên núi đã rút hết không còn khai thác nữa, lực lượng an ninh vẫn cử người cắm chốt tại mỏ đá.

Ông An Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên trao đổi với PV cho hay, việc đào đãi, khai thác đá quý trên địa bàn huyện vẫn diễn ra thường xuyên nhưng rải rác.

Trọng tâm nhất tập trung vào mấy xã như Trúc Lâu, An Phú, Khánh Hòa, người dân khai thác nhỏ lẻ, có người may thì kiếm được ít tiền tương đương với người đi làm thuê.

"Chính vì người ta còn khai thác nhỏ lẻ như thế nên chợ đá quý ở huyện này mới có hàng sỉ bán chứ không có những viên đá nhiều tiền", vị này nói.

Người dân đào đá quý đã rút khỏi mỏ đá.

Nhắc đến việc người dân đua nhau lên mỏ đá tại thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, vị lãnh đạo huyện Lục Yên cho biết đến nay tình hình cơ bản đã ổn định, người dân gần như đã rút hết.

"Người ta cứ tung tin đồn lên quá, nhiều người hiếu kỳ lên xem, cũng có người mong đổi đời nhưng có được gì đâu. Trời nắng nóng thế này họ làm không thấy gì cũng tự rút thôi", lãnh đạo huyện Lục Yên nói.

Trước thông tin hàng nghìn người dân kéo lên núi đào đãi đá quý trái phép nguy cơ gây nên tình trạng mất an ninh trật tự, ngày 9/7, UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản yêu cầu cầu tăng cường công tác quản lý, giải tỏa hoạt động đào, đãi đá quý trái phép tại Liễu Đô.

UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên tổ chức lực lượng tập trung chỉ đạo và kiên quyết ngăn chặn, giải tán, chấm dứt hoạt động đào, đãi đá quý trái phép của người dân địa phương tại xã Liễu Đô.

Xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (đào, đãi đá quý trái phép; không đăng ký tạm trú, tạm vắng …) theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện và Ủy ban nhân dân xã Liễu Đô tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác tại địa phương.