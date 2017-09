Xử lý giám đốc đánh nữ bác sỹ tại khoa cấp cứu Xã hội

Ngày 1/9, ông Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy TP Vinh (Nghệ An) cho biết, Thường trực Thành ủy đã có báo cáo gửi thường trực Tỉnh ủy, Ban nội chính và Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An về vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Theo đó, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy, vụ việc xảy ra là do mâu thuẫn bột phát, nguyên nhân xuất phát từ sự lo lắng cho sức khỏe, tính mạng của người thân, hiểu lầm bác sĩ thiếu trách nhiệm, cố tình xử lý chậm nên ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng - Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp Tân Thắng, đã có hành vi đánh bác sĩ Hoàng Thị Minh và điều dưỡng Lê Quang Hòa.

Tuy nhiên, do bác sĩ Minh và điều dưỡng Hòa không bị thương tích và từ chối việc giám định về thương tích, tổn hại sức khỏe nên ông Thắng chỉ bị xem xét về xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

Còn ông Nguyễn Xuân Huân - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trung Đô, người có hành vi cầm ghế nhựa đi theo ông Thắng đến trước phòng trực bác sĩ với lý do "yêu cầu bác sĩ Minh và điều dưỡng Hòa ra ngoài làm việc", ông Võ Viết Thanh cho hay Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Thành ủy Vinh lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm với ông Huân để xem xét mức độ vi phạm và sẽ xử lý nghiêm túc.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 21h30p (ngày 18/8), tại khoa Cấp Cứu, Bệnh viện 115 Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Nam (26 tuổi), trú phường Trung Đô, TP Vinh (Nghệ An) bị tai nạn giao thông.

Tình trạng lúc nhập viện của bệnh nhân, tỉnh táo, tinh thần ổn định, bị phù nề ở mặt. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân Nam bị vỡ xương gò má. Tình hình sức khoẻ bệnh nhân được bác sĩ thông báo lại với người nhà đề nghị đưa bệnh nhân đi chụp phim.

Đến khoảng gần 22h cùng ngày, khi các bác sĩ đang tiếp tục sơ cứu cho bệnh nhân nói trên thì một nhóm người đến. Lúc này, một người đàn ông đến nói chuyện với bác sỹ Hoàng Thị Minh (khoa Cấp Cứu), nhưng sau đó người đàn ông này đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, đầu của bác sỹ Minh khiến nữ bác sỹ này ngã về phía sau.

Thấy bác sĩ Minh bị đánh, điều dưỡng Lê Quang Hòa đã chạy đến can ngăn nhưng bị người này lớn tiếng “đánh thằng đó cho tao”. Thông tin được báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Cảnh Sát 113 và Công an xã Nghi Phú đã có mặt xử lí. Ngày 19/8, bác sĩ Hoàng Thị Minh và điều dưỡng Lê Quang Hòa đã có đơn trình báo sự việc gửi Công an xã Nghi Phú.