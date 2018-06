Xôn xao hình ảnh trưởng công xã rút súng bắn tại quán bi - a

Sáng 26/6, trên một số trang mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông rút súng bắn chỉ thiên tại quá bi - a trong đêm khuya.



Theo nội dung được đăng tải, người rút súng bắn chỉ thiên là ông Trịnh Văn Hưng - Trưởng Công an xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

Trao đổi với PV về sự việc trên vào trưa 26/6, ông Trịnh Bá Hiền - Phó chủ tịch UBND xã Thọ Trường xác nhận, người đàn ông mặc áo phông trắng rút súng bắn chỉ thiên tại quán bi - a trong đoạn clip chính là ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng Công an xã Thọ Trường.

Theo ông Hiền, trước ngày 10/6, khi chuẩn bị diễn ra World Cup 2018, Công an xã Thọ Trường họp bàn kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trên địa bàn xã trước trong và sau khi diễn ra World Cup.

Bởi địa bàn xã Thọ Trường là địa bàn giáp ranh với các huyện, có nhiều khu vực là điểm nóng về mất an ninh trật tự khi các đối tượng chơi bời lêu lổng, trộm cắp thường xuyên tụ tập tại các quán ăn, cafe, bi - a...

Vào khoảng hơn 22h ngày 25/6, ông Trịnh Văn Hưng - Trưởng Công an xã Thọ Trường cùng với ba công an viên của xã trong lúc đi qua một quán bi - a trên địa bàn thấy quán này vẫn đang hoạt động nên đã vào trao đổi, nhắc nhở chủ quán khi xem xong bóng đá thì đóng cửa tránh gây mất an ninh trật tự.

Thời điểm này, trong quán có một nhóm thanh niên đang đánh bi - a đã xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, nhóm này đã gọi điện cho một nhóm thanh niên khác mang theo hung khí đến rất đông.

Để giải tán nhóm thanh niên đông người, có dấu hiệu manh động, ông Trịnh Xuân Hưng đã dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để cho nhóm thanh niên sợ giải tán, tránh đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Ông Hiền cũng chia sẻ, trước sự manh động của nhóm thanh niên buộc vị Trưởng Công an xã Thọ Trường phải nổ súng để giải tán. Nếu không, rất có thể sẽ xảy ra xô xát và hậu quả về sau là khôn lường.

Khẩu súng mà ông Hưng dùng bắn chỉ thiên chỉ bắn đạo cao su và không gây nguy hiểm đến tính mạng người khác.

Ngay sau đó, chính quyền xã Thọ Trường cũng đã báo cáo công an huyện, Đảng ủy, UBND huyện Thọ Xuân về vụ việc.

Ông Hiền cho biết thêm, sau khi giải tán được đám đông, lực lượng công an xã đi về, biết quán bi - a có camera, các đối tượng lúc trước đã quay lại bắt chủ quán trích xuất camera, nếu không cho lấy hình sẽ đốt quán.

Sau khi lấy được hình ảnh, nhóm người này đã tung clip lên mạng.

Chia sẻ thông tin cho rằng, ông Trịnh Văn Hưng nổ súng ở quán bi - a là xảy ra mâu thuẫn chứ không phải đi tuần tra, bởi ông Hưng không mặc đồng phục, ông Hiền lý giải, đi thâm nhập địa bàn những lúc tuần tra, vũ trang thì mặc đồng phục còn những lúc đi nhắc nhở bà con nhân dân thì không phải lúc nào cũng mặc.

Bởi thời điểm ông Hưng nhắc nhở chủ quán bi - a đêm 25/6 đã là hơn 22h, quá giờ hoạt động của các tụ điểm vui chơi giải trí.

Tuy nhiên, do đang đợt World Cup nên công an xã chỉ nhắc nhở chủ quán khi nào xem xong đóng cửa đi ngủ và đảm bản an ninh trật tự trên địa bàn chứ không bắt đóng cửa.