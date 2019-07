Xiaomi ra mắt tông đơ cắt tóc thông minh, pin dùng 3 tháng, giá chỉ 160,000 đồng

Dòng sản phẩm thuộc nền tảng gây quỹ của Xiaomi mới đây lại "đón chào" một thành viên mới, đó chính là một chiếc tông đơ cắt tóc thông minh có tên Enchen Boost Hair Clipper. Điểm nhấn của thiết bị này là nó được tích hợp sẵn pin bên trong cho thời lượng sử dụng tới 3 tháng liên tục chỉ với một lần sạc duy nhất và có thể mang đi mọi nơi với kích thước nhỏ gọn.

Thiết kế của tông đơ Enchen Boost Hair Clipper cũng khá sang trọng và đẹp mắt. Đầu cắt của máy được gia công hoàn toàn từ chất liệu gốm nano với độ cứng gấp 1.6 lần so với thép không gỉ thông thường. Bề mặt của gốm nano cũng mịn hơn nhiều so với thép không gỉ. Do đó khi cắt tóc ở chế độ high speed, đầu cắt này sẽ ít gây ra tiếng ồn hơn so với đầu cắt thường thấy.

Enchen Boost Hair Clipper sử dụng loại mô-tơ 280 mạnh mẽ với 2 chế độ cắt để đáp ứng các loại tóc khác nhau. Chế độ cơ bản sẽ bắt đầu với tốc độ 4500 rpm, phù hợp với những người có tóc dài và chế độ high speed có tên Turbo sẽ cắt ở tốc độ 5800 rpm, dễ dàng thực hiện với những người có tóc mỏng và ngắn.

Là một sản phẩm thông minh, tông đơ Enchan Boost Hari Clipper được tích hợp chế độ ESM (quản lý nguồn điện thông minh). Đây là một hệ thống bảng mạch thông minh với 2 mô-đun quản lý năng lượng và một mô-tơ điều chỉnh động cơ để đảm bảo thiết bị có thể hoạt động ở đúng tốc độ ngay cả khi pin yếu. Hệ thống này cũng sẽ thông báo cho người dùng khi nào cần phải sạc pin.

Mức giá cho chiếc tông đơ này cũng khá rẻ, chỉ 49.9 tệ, tương đương với hơn 160.000 đồng và dự kiến sẽ được giao tới tay người dùng vào ngày 12/8 tới đây tại thị trường Trung Quốc.