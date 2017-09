Xét xử Lộc cá và nhóm đối tượng bảo kê mại dâm nam

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2014, trước khu vực trường đại học Bách Khoa TP HCM (nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 10), từ 21h đêm đến 3h sáng hôm sau luôn có từ 20-30 nam thanh niên (đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ) tụ tập mua bán dâm.

Để được tụ tập bán dâm tại khu vực này, mỗi người phải trả từ 100-200 ngàn đồng cho vợ chồng Lê Văn Dũng, Đào Thị Cúc cùng 2 đồng phạm khác nếu không nộp họ sẽ bị đuổi đánh. Từ đây, mỗi tháng các đối tượng thu hơn 40 triệu đồng.

Đang “làm ăn” thì tháng 12/2014 Dũng bị bắt vì chống người thi hành công vụ. Để tiếp quản đường dây này, Cúc đã cấu kết với Lộc “cá" để duy



Tháng 9/2015, Công an TP HCM xác lập chuyên án do thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP HCM làm Trưởng ban và Phòng cảnh sát hình sự làm chủ công để “đánh” án. Phạm Xuân Lộc và đàn em đồng loạt bị bắt giữ.

Trong phiên xét xử ngày hôm nay, sau phần xét hỏi, nhận thấy vụ án cần được làm rõ một số nội dung liền quan, sau khi hội ý, Tòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.