Xe tải ủi xe chờ đèn đỏ, nạn nhân bò ra từ ô tô 4 chỗ

Thông tin ban đầu, chiều 14-8, ô tô 4 chỗ biển số Long An do tài xế Nguyễn Thành Lập (39 tuổi, quê Long An) điều khiển chạy hướng Củ Chi đi Hóc Môn.

Khi đến ngã tư Giếng Nước (ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM), tài xế cho phương tiện chạy chậm và dừng chờ đèn đỏ cùng nhiều phương tiện khác thì bất ngờ bị xe tải biển số TP.HCM (chưa rõ danh tính tài xế) từ phía sau lao tới tông trúng.

Xe tải lao vào dòng xe chờ đèn đỏ đẩy ô tô 4 chỗ tông thẳng vào 1 xe tải tạo thành vụ va chạm liên hoàn. Ảnh H. Tâm.

Cú tông mạnh đẩy ô tô 4 chỗ lao tới tông vào xe tải đang dừng phía trước đồng thời nâng đẩy phương tiện này lên lao tới tông vào một xe tải đông lạnh.

Vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe khiến ô tô 4 chỗ bị bẹp dúm phần đầu, kính chắn gió vỡ, phần đầu xe kẹt cứng dưới bánh xe tải và nhấc bổng phương tiện này lên. Hiện trường khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh H. Tâm.

Tài xế Lập cho biết chiếc xe tải lưu thông với tốc độ cao và tông thẳng vào xe của mình. “Sau tiếng ầm ầm, xe của tôi bị đẩy tới trước. Cứ nghĩ là không thoát khỏi tai nạn nhưng thật may mắn” – người này nói.

Người dân cho biết tài xế Lập được hỗ trợ để ra ngoài trong tâm trạng cực kỳ hoảng loạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 22 ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn phương tiện nhích từng chút một về trung tâm TP.

Lực lượng chức năng sở tại sau đó có mặt tiến hành xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Sau khoảng 2 tiếng, hiện trường cơ bản đã được giải quyết.