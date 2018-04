Xe máy phải dán nhãn năng lượng

Giá xe tăng tùy vào số lần kiểm tra Đại diện các hãng xe máy cho biết việc dán nhãn năng lượng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất, lắp ráp xe máy do không phải đầu tư mới. Các thông số kỹ thuật như mức tiêu hao nhiên liệu đều đã được cung cấp trên sách hướng dẫn cung cấp cho người mua xe nên chỉ cần in ấn các thông số kỹ thuật về năng lượng lên tem khá đơn giản. Tuy nhiên, cái khó là mức tiêu hao nhiên liệu do nhà sản xuất đăng ký, công bố này phải có sự kiểm tra, xác nhận của cơ quan quản lý. Theo đó, cơ quan quản lý kiểm tra, xác nhận theo hình thức nào, từng lô xe hay từng dòng xe, mỗi năm kiểm tra một lần hay hãng đưa ra mẫu mới là phải kiểm tra. Tần suất kiểm tra, chi phí kiểm tra sẽ tác động đến giá thành sản xuất.