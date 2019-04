Xe khách mất phanh, tài xế nhanh trí... tông vào đuôi xe container để thoát nạn

Mất phanh là tình huống thuộc loại nguy hiểm nhất mà tài xế phải đối mặt, đặc biệt khi xe đang di chuyển trên đèo dốc.

Những điều cần làm khi ô tô mất phanh:

- Giữ bình tĩnh, thông báo cho những người ngồi cùng xe giữ bình tĩnh

- Nhả chân ga để giảm tốc độ

- Cảm nhận chân phanh, nếu phanh mềm và đạp sát tận sàn, có thể mất dầu do hỏng đường ống. Thử đạp lại nhiều lần để có cơ may hồi phục áp suất. Nếu chân phanh cứng đanh thì hệ thống phanh đang bị tắc đường dẫn thủy lực, hoặc phanh bị bó cứng. Nhưng đôi khi cũng có thể do vật nào đó chặn ở dưới.

- Đạp phanh liên tục để thử cơ hội phục hồi hệ thống

- Trả về số thấp

- Dùng tay phanh (phanh khẩn cấp hoặc phanh đỗ) một cách nhẹ nhàng, đủ lực

- Báo hiệu cho xe khác bằng cách bật đèn cảnh báo, nháy pha hoặc dùng còi. Mở cửa sổ để tăng tính cản gió

- Tìm điểm va chạm, có thể là điểm an toàn nào đó để xe có thể đâm vào. Ưu tiên những chướng ngại vật mềm như bụi cây.