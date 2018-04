Xe khách bị ném đá trên cao tốc, kính găm sâu vào mặt 1 phụ nữ: 5 người đi xe máy ra tay

Liên quan đến vụ xe chở khách bị ném đá trên cáo tốc Hà Nội – Bắc Giang, ông Dương Thanh Thao (Trưởng công an xã Nội Hoàng) cho biết, ngay khi nhận thông tin, công an xã đến hiện trường thấy chiếc xe bị các đối tượng dùng viên đá to bằng nắm tay để ném, làm thủng 4 lỗi trên mặt kính ở phần hông và đuôi xe.



Theo cán bộ này, tài xế, phụ xe có nói rằng, trước đấy có 5 đối tượng đi trên xe máy đứng chờ tại một ngã tư giao cắt (thuộc địa bàn xã). Thấy xe đi qua, họ cầm đá ném.

Trong số 3 người bị thương nặng có một hành khách nữ bị mảnh kính găm sâu vào mặt, ngất tại chỗ. Những người còn lại bị nhẹ.

Chiếc xe bị ném đá làm vỡ kính

Sau sự cố, chiếc xe di chuyển được vài trăm mét thì dừng lại đưa những người bị thương vào bệnh viện. Lúc này, nhóm đối tượng tiếp tục phóng xe máy đuổi theo ném lượt hai.

"Thời điểm chúng tôi có mặt, nhóm đối tượng ném đá chiếc xe đã rời đi. Nghe đại diện quản lý nhà xe kể lại trước đó họ có mâu thuẫn, tranh chấp lốt xe với một nhà xe khác cùng tuyến. Không biết nhóm đối tượng ném đá có liên quan gì đến việc tranh chấp hay không", ông Thao nói.



Trước đó, khoảng 8h30 ngày 20/4, xe khách biển số 98B, do tài xế Lê Bật Thuận (SN 1985, quê Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Khi đến địa phận xã Nội Hoàng (huyện Yên Dũng), xe bị một số đối tượng ném đá làm các mảnh kính vỡ bắn tung tóe, nhiều người trên xe bị thương phải nhập viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe chở khoảng 20 hành khách.