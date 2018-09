Xe container cuốn 2 xe máy dừng chờ đèn đỏ vào gầm, 4 người thoát chết ngoạn mục

Đến tối 2/9, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe container và 2 xe máy. Rất may mắn, vụ tai nạn không gây thương vong về người.



Theo đó, chiều cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Hạnh (50 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) điều khiển chiếc xe container mang biển số Đồng Nai thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam.

Khi vừa đổ dốc ngã tư Dầu Giây (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) thì lạc tay lái khiến phương tiện chạy về phía trước, cuốn 2 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên đường vào gầm.

Sau cú va chạm, 4 người ngồi trên 2 xe máy ngã xuống đường, trong đó, 1 nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe được mọi người gần đó nhanh chóng kéo ra nên chỉ bị xây xước nhẹ.

Nhận được tin báo công an xã Xuân Thạnh, công an huyện Thống Nhất phối hợp với Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh Đồng Nai) đã có mặt kịp thời để điều tiết phân luồng giao thông.

Do tại nạn xảy ra vào thời gian cao điểm, lượng người và phương tiện chơi lễ rất đông, nên đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.