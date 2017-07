Xách balo lên và đi xuyên Việt cùng… mẹ, mấy ai làm được như anh chàng này?

Trần Thái Sơn.

Tôi sẽ kể bạn nghe về cuộc hành trình của họ…

"Everyday I ask myself that why I am here? what am I suppose to do? and how can I live a happy life?"(tạm dịch: Mỗi ngày tôi tự hỏi chính mình rằng tại sao tôi lại ở đây? Tôi nghĩ về điều gì?

Và làm thế nào tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc?) - đó là những câu hỏi luôn thường trực trong Sơn và có lẽ chuyến hành trình xuyên Việt của cậu bạn chính là cơ hội để đi tìm câu trả lời cho riêng mình.

Thế nhưng, câu chuyện của Sơn lại rất khác vì anh có một người bạn đồng hành đặc biệt, người mà chúng ta ít khi nào nghĩ tới.

Dù đã chuẩn bị tâm lý cũng như hành trang cho chuyến đi dài nhưng tới phút chót: "Thực ra thì quyết định này đến cuối mới như vậy. Mình định hỏi vui vì nghĩ mẹ không đi nổi. Nhưng bà ấy đồng ý ngay mà không suy nghĩ nên mình chiến luôn" - Trần Sơn chia sẻ.

Và thế là Sơn cùng mẹ đang có những ngày tháng rong chơi khắp mọi miền đất nước! Đi xuyên Việt cùng mẹ, nghe thật tuyệt phải không?

Cô Phan Thị Ngọc Hạnh và Trần Sơn chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau trong chuyến đi.

Dù chạy xe đường trường nhưng cả 2 mẹ con đều tươi rói, phấn khích khám phá những vùng đất mới.

"Ngựa chiến" giúp 2 mẹ con đặt chân tới mọi miền đất nước.

Hiện tại, Sơn cùng mẹ đã có 7 ngày dịch chuyển và mỗi vùng đất họ đặt chân qua, ngoài việc thăm thú những thắng cảnh thì cậu bạn không quên chia sẻ những câu chuyện thú vị được trải nghiệm trên đường đi vô cùng thú vị: câu mực ở Hang Rái hay muốn tới Eo Gió thì phải đi ngang cầu bắc ngang Đầm Thị Nại trứ danh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, Làng chài Tam Thanh, tới Huế thì nhất định không thể bỏ qua cầu Trường Tiền và Kinh Thành…

Cứ thế cuộc hành trình cứ được nối dài thêm bằng số KM mà hai mẹ con đi qua và câu chuyện ngày thêm thú vị hơn theo chiều dài đất nước.

Thanh xuân của Sơn là được cùng mẹ chạy thong dong trên những con đường trải nhựa theo chiều dọc đất nước.

Chuyến đi xuyên Việt đầy ngẫu hứng nhưng cũng vô cùng ý nghĩa.

Chuyến đi có lẽ sẽ suôn sẻ hơn nếu như không bị ảnh hưởng bởi bão gió tại khu vực Thanh Hóa, nơi mà 2 mẹ con "check in" trong ngày thứ 7: "Quảng Bình - Đèo Ngang - Hà Tĩnh - Kỳ Anh - Vinh - Thanh Hoá: Bão số hai. Mưa. Lạnh. Ướt. Vẫn đang mưa. Hết! " - những cập nhật mới nhất của Trần Sơn về hành trình trên trang cá nhân của anh.

Con đường dẫn tới Vũng Án với thời tiết khá xấu.

Đền Cuông thờ vua An Dương Vương.

Cô Phan Thị Ngọc Hạnh rạng rỡ chụp hình sau khi di chuyển trong mưa nhiều giờ đồng hồ.

Theo như chia sẻ của Trần Sơn, cậu cùng mẹ sẽ tiếp tục di chuyển tới Ninh Bình và các tỉnh vùng núi Tây Bắc trong vài ngày tới, sau đó sẽ có mặt tại Hà Nội - điểm đến được mong đợi nhất của 2 mẹ con.