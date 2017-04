Xác định "thủ phạm" gây ra vụ nổ khiến 3 người trong một gia đình tử vong ở Nam Định

Liên quan đến vụ nổ xảy ra ở xóm Thanh Minh, xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định khiến 3 người tử vong và 1 người khác bị thương nặng, PV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Kha - Chánh văn phòng UBND tỉnh Nam Định.

Ông Trần Kha cho biết, qua kiểm tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do nhồi thuốc pháo.

Các nạn nhân đã lấy thuốc pháo nhồi vào ống tuýp nước, sau đó nối dây, kích điện để làm pháo phụt. Quá trình chế tác đã gây nổ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan CSĐT Công an an tỉnh đã bước đầu xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ nổ tại nhà ông Nguyễn Văn Thử (SN 1948), ở thôn Thanh Minh.

Theo đó, vào khoảng 20h55 ngày 13/4, Nguyễn Văn Duy (SN 1986, gọi ông Thử là bác ruột) sử dụng thuốc pháo được lấy từ các quả pháo giấy nhồi vào bên trong tuýp sắt nhằm chế tạo thành pháo phụt.

Việc chế tạo được Duy thực hiện tại khu vực hiên trước nhà ông Thử.

Phần sân nhà ông Thử bị hư hỏng sau tác động của vụ nổ.

Mảng tường và cửa sổ nhà hàng xóm cũng bị ảnh hưởng.

Lúc này, Nguyễn Văn Thụy (con trai ông Thử) cùng 2 con trai là Nguyễn Văn Trí (SN 2007), Nguyễn Văn Nam (SN 2012, cháu nội ông Thử) đứng xem Duy chế tạo pháo phụt.

Sau đó, Duy đã sử dụng điện để kích nổ quả pháo này gây nên vụ nổ kinh hoàng trên.

Hậu quả, Nguyễn Văn Duy và hai cháu Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Văn Nam tử vong tại chỗ. Anh Thụy bị thương nặng ở chân được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Nam Định, Công an huyện Trực Ninh và các đơn vị chức năng đã tới hiện trường khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.