Wukong - Ngộ Không kỳ truyện: Tây du ký phiên bản "trai xinh, gái đẹp"

Trong mùa phim bom tấn giữa mùa hè cuồng nhiệt năm nay, Ngộ Không Kỳ Truyện của đạo diễn Quách Tử Kiện đã khiến đông đảo người hâm mộ điện ảnh được một phen dậy sóng, phát cuồng vì hình ảnh dàn mỹ nam mỹ nữ góp mặt trong siêu phẩm điện ảnh Châu Á 2017 này.

Nhân dịp bộ phim đang "rục rịch" chuẩn bị "đại náo" cùng khán giả Việt Nam trên các rạp toàn quốc vào thứ sáu tuần này 14.07.2017, đặc biệt với định dạng Screen X và 4DX, hãy cùng nhau tìm hiểu về dàn diễn viên "trai xinh gái đẹp" xuất hiện trong bộ phim.

Dư Văn Lạc – Dương Tiễn "lạnh lùng" nhất

Từng bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một người mẫu, sau khi tới Hồng Kông để theo đuổi niềm đam mê đối với điện ảnh vào năm 2001, Dư Văn Lạc đã được khán giả và giới chuyên môn chú ý ngay từ vai diễn đầu tay trong Leaving Sorrowly.

Và 2005 là một mốc đáng nhớ của nam diễn viên này với sự thành công trong vai Takeshi Nakazato - Initial D. Sự xuất hiện trong phim tuy ngắn ngủi (chưa đầy 30 phút) nhưng màn nhập vai xuất sắc của anh thực sự đã chiếm trọn trái tim của khán giả Nhật Bản và mở ra cánh cửa mới đầy tiềm năng cho anh.

Một số phim đáng chú ý khác: 1:99 Shorts, My lucky Star, Hidden Track, Internal Affair II, Internal Affair III, In-Laws, Out-Laws, Jiang Hu, Love is a Many Stupid Thing, Super Model, Colour of the Loyalty, Dragon Squad...

Trong tháng 7 này, Dư Văn Lạc sẽ cùng người bạn thân Bành Vu Yến rơi vào mối tình tay ba trong Ngộ Không Kỳ Truyện. Liệu rằng Ngộ Không điển trai ngang tàng, kiêu căng, ngạo mạn hay Dương Tiễn dịu dàng, ân cần, chu đáo sẽ chiếm được trái tim của A Tử xinh đẹp nhà ta đây?

Liệu ai sẽ chinh phục được trái tim A Tử xinh đẹp?

Âu Hào – Thiên Bồng chung tình nhất



Nhắc đến "Thiên Bồng Nguyên Soái", người ta thường hay nghĩ đến hình tượng lão Trư to béo, bụng phệ, cực kỳ mê gái, nhưng với Ngộ Không Kỳ Truyện, nam tài tử Âu Hào sẽ mang đến một phong cách mới, một cái nhìn mới về nhân vật này.

Một mối tình vượt không gian và thời gian hơn 200 năm của Thiên Bồng chắc hẳn sẽ làm trái tim của đông đảo khán giả phải "thổn thức".

Âu Hào là một ca sĩ kiêm diễn viên trẻ đầy tài năng và triển vọng của làng giải trí Hoa Ngữ. Anh đã từng tham dự Đêm Gala IWC For the love of Cinema tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh.

Nam diễn viên dần khẳng định được tên tuổi của mình qua các bộ phim The Left Ear, Crying Out In Love, The Blood Of Youth, …

"Nàng nói với ta chỉ cần tinh thạch còn,thì nàng sẽ luôn nhớ đến ta"

Trịnh Sảng – A Nguyệt Tiên Tử xinh đẹp nhất



Vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu chính là "vũ khí bí mật" đã giúp Trịnh Sảng ghi dấu ấn mạnh và trở thành một trong những mỹ nhân cổ trang đẹp nhất của màn ảnh Hoa Ngữ với các tạo hình trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Mỹ Nhân Tư Thái Phong, Trường Tương Y hay Hoàng Đồ Đằng…

Và trong sự xuất hiện lần này, A Nguyệt Tiên Tử trong Ngộ Không Kỳ Truyện mặc dù có rất ít đất diễn nhưng hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem, đặc biệt là người hâm mộ nữ diễn viên Trịnh Sảng.

Bành Vu Yến – Ngộ Không điển trai nhất

Nam diễn viên điển trai đến từ Đài Loan này là một trong số những diễn viên trẻ được săn đón nhất của làng điện ảnh Châu Á với rất nhiều vai diễn đáng nhớ ở cả hai thể loại điện ảnh và truyền hình.

Tài năng và sự nghiêm túc trong công việc của anh đã được khẳng định với giải thưởng Kim Mã dành cho nam diễn viên mới xuất sắc nhất với My DNA Says I Love You, diễn viên chính xuất sắc nhất với Jump Ashin! và giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với Unbeatable.

Một số phim đáng chú ý khác: Cold War, A Wedding Invitation, Rise of the Legend, Wayward Kenting, Only You, Close to You, All About Women, Tai Chi Zero, Tai Chi Hero, Hear Me…

Và mới đây nhất, được mong chờ nhất chính là vãi diễn của anh hóa thân thành "siêu anh hùng xứ Trung" – Tôn Ngộ Không trong Ngộ Không Kỳ Truyện.

Nghê Ni – Hà Tiên Tử đáng yêu nhất

Được bầu chọn trở thành một trong "Tứ Tiểu Hoa Đán" của Trung Quốc vào năm 2013, nữ diễn viên, người mẫu từng tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc này đã bắt đầu sự nghiệp với vai diễn đầu tiên - Ngọc Mặc trong phim điện ảnh The Flowers Over War của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Diễn xuất ấn tượng trong phim đã giúp cô nhận được nhiều giải thưởng như giải thưởng Điện ảnh Châu Á dành cho nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và giải thưởng Hội phê bình Điện ảnh Thượng Hải cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Cô nàng cũng đã thủ vai chính trong một số dự án phim đành đám: Love Will Tear Us Apart, Up in the Wind, Fleet of Time – bộ phim có doanh thu từ các phòng vé trong nước lên tới 580 triệu nhân dân tệ, Bride War và Warrior’s Gate,…

Sắp tới đây, cặp đôi xứ Trung nổi tiếng trong Năm tháng vội vã Nghê Ni và Bành Vu Yến lại tái hợp trên màn ảnh rộng làm cộng đồng mạng "phát cuồng" thêm lần nữa.